Подарок не дойдет до адресата: зачем Британия отдает Украине минные тральщики
Политолог Кошкин: британские тральщики не дойдут до Украины через Черное море
Фото, видео: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru
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Лондон намерен не просто передать суда Киеву — есть ли у этой идеи шанс на реализацию?
Великобритания пообещала поставить на Украину два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море — правда, подарок вряд ли сможет дойти до адресата, потому что может не войти в море. Политолог Андрей Кошкин объяснил 5-tv.ru, почему Лондон пошел на такой шаг и кому это действительно нужно.
«Конечно, им будет очень тяжело войти в море — это первое. А второе — где они будут находиться, в Одессе, что ли? Что они будут выполнять? Я думаю, что это, скорее всего, из разряда вопросов Вашингтона к Лондону: вот мы собираемся выделить деньги, а вы что собираетесь делать?! А мы мол, Лондон отвечает, собираемся передать два тральщика. Мы его уже передали, а украинцы их просто взять не могут и пустить в зону боевых действий», — прокомментировал эксперт.
По словам политолога, раз эти тральщики — передача для Вооруженных сил Украины (ВСУ), то автоматически они станут целью для ВС РФ. Все предупреждения России западные страны попросту игнорируют.
Вместо этого они без умолку говорят о том, что не бросят Украину, будут и дальше содержать, то есть поставлять вооружение, боевую технику, выделять средства. Исходным пунктом является Америка, но Белый дом не может договориться с Конгрессом, чтобы выделить деньги для Украины.
«Притом цифры довольно приличные. Но при этом уже Энтони Блинкен проговорился о том, что из тех колоссальных средств 80% уходит на Украину, а остальные деньги остаются в Вашингтоне», — отметил Кошкин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Британия совместно с Норвегией возглавит коалицию по поддержке Украины на море.
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