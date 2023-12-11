Подарок не дойдет до адресата: зачем Британия отдает Украине минные тральщики

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 79 0

Политолог Кошкин: британские тральщики не дойдут до Украины через Черное море

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Лондон намерен не просто передать суда Киеву — есть ли у этой идеи шанс на реализацию?

Великобритания пообещала поставить на Украину два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море — правда, подарок вряд ли сможет дойти до адресата, потому что может не войти в море. Политолог Андрей Кошкин объяснил 5-tv.ru, почему Лондон пошел на такой шаг и кому это действительно нужно.

«Конечно, им будет очень тяжело войти в море — это первое. А второе — где они будут находиться, в Одессе, что ли? Что они будут выполнять? Я думаю, что это, скорее всего, из разряда вопросов Вашингтона к Лондону: вот мы собираемся выделить деньги, а вы что собираетесь делать?! А мы мол, Лондон отвечает, собираемся передать два тральщика. Мы его уже передали, а украинцы их просто взять не могут и пустить в зону боевых действий», — прокомментировал эксперт.

По словам политолога, раз эти тральщики — передача для Вооруженных сил Украины (ВСУ), то автоматически они станут целью для ВС РФ. Все предупреждения России западные страны попросту игнорируют.

Вместо этого они без умолку говорят о том, что не бросят Украину, будут и дальше содержать, то есть поставлять вооружение, боевую технику, выделять средства. Исходным пунктом является Америка, но Белый дом не может договориться с Конгрессом, чтобы выделить деньги для Украины.

«Притом цифры довольно приличные. Но при этом уже Энтони Блинкен проговорился о том, что из тех колоссальных средств 80% уходит на Украину, а остальные деньги остаются в Вашингтоне», — отметил Кошкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Британия совместно с Норвегией возглавит коалицию по поддержке Украины на море.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

16:19
Что будет дальше? Гигантский антициклон накрыл большую часть России
16:18
С видом на Кремль: сколько миллионов отдал Дима Билан за элитную квартиру
16:15
Посла Дании вызвали в МИД России из-за провокационных высказываний
16:05
Подарок не дойдет до адресата: зачем Британия отдает Украине минные тральщики
16:03
Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от централизации, чтобы выжить
15:59
Новая подачка: чем Британия решила «укрепить» Украину на море

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
«Все-таки возраст»: директор фонда Пахмутовой прокомментировал ее состояние
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Богомолов закрутил с тремя: Рудова, Боня и Бородина о любовных треугольниках

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам