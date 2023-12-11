Подарок не дойдет до адресата: зачем Британия отдает Украине минные тральщики

Лондон намерен не просто передать суда Киеву — есть ли у этой идеи шанс на реализацию?

Великобритания пообещала поставить на Украину два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море — правда, подарок вряд ли сможет дойти до адресата, потому что может не войти в море. Политолог Андрей Кошкин объяснил 5-tv.ru, почему Лондон пошел на такой шаг и кому это действительно нужно.

«Конечно, им будет очень тяжело войти в море — это первое. А второе — где они будут находиться, в Одессе, что ли? Что они будут выполнять? Я думаю, что это, скорее всего, из разряда вопросов Вашингтона к Лондону: вот мы собираемся выделить деньги, а вы что собираетесь делать?! А мы мол, Лондон отвечает, собираемся передать два тральщика. Мы его уже передали, а украинцы их просто взять не могут и пустить в зону боевых действий», — прокомментировал эксперт.

По словам политолога, раз эти тральщики — передача для Вооруженных сил Украины (ВСУ), то автоматически они станут целью для ВС РФ. Все предупреждения России западные страны попросту игнорируют.

Вместо этого они без умолку говорят о том, что не бросят Украину, будут и дальше содержать, то есть поставлять вооружение, боевую технику, выделять средства. Исходным пунктом является Америка, но Белый дом не может договориться с Конгрессом, чтобы выделить деньги для Украины.

«Притом цифры довольно приличные. Но при этом уже Энтони Блинкен проговорился о том, что из тех колоссальных средств 80% уходит на Украину, а остальные деньги остаются в Вашингтоне», — отметил Кошкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Британия совместно с Норвегией возглавит коалицию по поддержке Украины на море.