Ущерб по делу основателя «Тануки» Орлова составил 20 млн рублей

Ущерб имуществу, который был нанесен основателем сети ресторанов «Тануки» Александром Орловым, оценен в 20 миллионов рублей. Сумма была полностью погашена, сообщил адвокат фигуранта Владимир Подолин.

Защитник отметил, что уголовное преследование в отношении Орлова началось после конфликта, который регулируется гражданским правом. Потерпевшей стороной в этой ситуации выступает компания «Промтехноком».

«Ущерб потерпевшему <…> составляет 20 миллионов рублей, полностью погашен», — приводит слова Подолина источник 5-tv.ru, побывавший на заседании Тверского суда Москвы.

В ходе заседания сегодня рассматривался вопрос о заочном аресте Орлова. Основатель «Тануки» в настоящее время объявлен в международный розыск, однако, как отмечал его адвокат, бизнесмен не скрывается от следствия в другом государстве, а находится за границей по рабочим делам.

В отношении ресторатора возбуждено уголовное до по статье, предусматривающей наказание за причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно данным СМИ, в 2022 году Орлов продал свои активы в России и покинул страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замминистра культуры Яриловой.