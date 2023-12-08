Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замминистра культуры Яриловой

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Бывшая чиновница проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замминистра культуры Яриловой

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Имущество бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой арестовано по уголовному делу. Об этом сообщил ТАСС глава Следственного комитета РФ Александр Бастыркин.

Действия экс-чиновницы, по словам главы СК, нанесли существенный ущерб бюджету страны, в связи с чем следствием были приняты меры.

«Следствием приняты обеспечительные меры, на имущество обвиняемой стоимостью 39 миллионов рублей наложен арест», — уточнил Бастрыкин.

Бывшая замминистра Ольга Ярилова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности, незаконной трате 125 миллионов рублей на «Самый высокий в мире музей мороженого». Сам музей находится в одной из башен «Москва-Сити» и не является объектом культуры, а школьники могут его посещать по «Пушкинской карте». При этом учреждение значится в реестре как частная организация.

Сегодня Ярилова находится под арестом. Басманный суд Москвы принял решение заключить ее под стражу до середины декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что домашний арест экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина продлен до весны 2024 года.

-14° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.57
-0.21 99.81
-0.33
Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря

Последние новости

10:12
Сколько там было денег? Вооруженное нападение на авто произошло в Москве
9:51
Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замминистра культуры Яриловой
9:40
После стрельбы в Брянске задержаны охранник школы и директор ЧОП
9:32
«Эффект кенгуру»: Минтранс России обновил поправки в ПДД
9:30
Свое — лучшее: как молодые дизайнеры становятся звездами в Петербурге
9:26
«Не подоспеет»: на Украине бьют тревогу из-за проблем с помощью от США

Сейчас читают

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы
Оперировать страшно, не боятся только дураки: один из основателей кардиоцентра Сызрани спас тысячи жизней
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам