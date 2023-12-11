Российский лидер Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где планирует посетить крупнейший судостроительный комплекс страны «Севмаш».

Так, президент посетит предприятие, где, как ожидается, примет участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III».

В последний раз Путин был в Архангельской области в феврале 2023 года. Тогда он посетил Устьянский лесопромышленный комплекс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин посетил центр знаний «Машук» в Пятигорске.