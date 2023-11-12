Под Авдеевкой ликвидированы наемники «Избранной роты» из США и Австралии

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 174 0

ВС России уничтожили под Авдеевкой бойцов «Избранной роты» из США и Австралии

Под Авдеевкой ликвидированы наемники «Избранной роты» из США и Австралии

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы проводят масштабное наступление в Донецкой Народной Республике.

Два боевика из «Избранной роты» Соединенных Штатов Америки (США) и Австралии ликвидированы в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Авдеевки. Одного из них звали Дэвид Бил, другого — Мэттью Джепсон. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на Telegram-канал TrackANaziMerc.

По данным источника, боевики погибли еще в октябре во время мощного артиллерийского удара российской армии. Оба наемника причислялись к отряду The Chosen company («Избранная рота»), он известен тем, что временно присоединен к 59-й моторизированной бригаде ВСУ.

Российские бойцы проводят масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, преимущественно под Авдеевкой — городом к западу от Донецка. Именно оттуда украинские нацисты неоднократно обстреливали столицу ДНР.

Ранее 5-tv.ru показал, как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой.

Тема:
Спецоперация
12 нояб
Российские боевые FPV-дроны в деле: новости с запорожского направления
12 нояб
Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
12 нояб
Важнейший плацдарм: как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой
12 нояб
«Не сгибает Россию»: о чем Путин разговаривал с китайским генералом
11 нояб
Загнан в угол: неудачи Украины окончательно сломили Зеленского
11 нояб
Дефолт будет или нет: какую угрозу для США несет понижение рейтинга Moody’s
11 нояб
Худшие предсказания сбываются: украинские боевики лишились солидного боезапаса под Киевом
11 нояб
«Взяли в плен»: командир роты «Днепра» рассказал правду о боевом подвиге против морпехов ВСУ
11 нояб
Пленных немало: российские военные раскрыли детали тяжелого боя с ВСУ на берегу Днепра
11 нояб
Спасательный круг сдулся. Почему Зеленскому важно «удалить» летний «контрнаступ»?
+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
«Вылазят волосы клоками»: Стужук быстро лысеет после пластической операции
10:08
«Засыпаем-отдыхаем»: как массаж помогает при бессоннице
9:50
Под Авдеевкой ликвидированы наемники «Избранной роты» из США и Австралии
9:32
«Затравленно молчала»: Пушков оценил унижение кандидатки в президенты США Хейли
9:14
Российские боевые FPV-дроны в деле: новости с запорожского направления
8:56
Вот это бабушка: зачем Наталья Фатеева заставила дочку отдать ребенка в детдом

Сейчас читают

В Петербурге прошел грандиозный концерт к 40-летнему юбилею группы «Алиса»
Дефолт будет или нет: какую угрозу для США несет понижение рейтинга Moody’s
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд