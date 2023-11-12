Под Авдеевкой ликвидированы наемники «Избранной роты» из США и Австралии

ВС России уничтожили под Авдеевкой бойцов «Избранной роты» из США и Австралии
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Российские бойцы проводят масштабное наступление в Донецкой Народной Республике.
Два боевика из «Избранной роты» Соединенных Штатов Америки (США) и Австралии ликвидированы в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Авдеевки. Одного из них звали Дэвид Бил, другого — Мэттью Джепсон. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на Telegram-канал TrackANaziMerc.
По данным источника, боевики погибли еще в октябре во время мощного артиллерийского удара российской армии. Оба наемника причислялись к отряду The Chosen company («Избранная рота»), он известен тем, что временно присоединен к 59-й моторизированной бригаде ВСУ.
Российские бойцы проводят масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, преимущественно под Авдеевкой — городом к западу от Донецка. Именно оттуда украинские нацисты неоднократно обстреливали столицу ДНР.
Ранее 5-tv.ru показал, как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой.
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