Чудесное спасение: в Петербурге врачи удалили редкую сосудистую опухоль глаза

Ее очень часто не получается сразу диагностировать, а потом лечить уже поздно.

В Петербурге провели уникальную операцию и спасли зрение пациентке с редкой болезнью. Такой случай, как у нее, встречается примерно у одного из 40 тысяч пациентов. Сосудистая опухоль на сетчатке. Ее долго не замечают, не всегда получается сразу диагностировать. А потом лечить поздно.

Но в этот раз речь идет о медицинском прорыве! Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет.

Ее случай крайне редкий, болезнь Гиппеля-Линдау встречается примерно у одного из 40 тысяч человек. Диагностируют генетическое отклонение часто на поздней стадии, когда сетчатка глаза уже отслаивается и риск потерять зрение возрастает в разы.

Позади несколько операций, новообразования в глазном яблоке замораживали, делали лазерную коррекцию. Но это — новейшая технология, разработанная в Петербурге — должна навсегда устранить мелкие узелки.

Сложное название — последовательная селективная термотерапия — по факту вмешательство минимальное, точечное.

Говоря простым языком, хирурги прогревают слой за слоем новообразование. Эту операцию сравнивают с борьбой с сорняками, чтобы победить нужно действовать от самых корней, тогда риск рецидива сводится к нулю.

Операция проводится под местным наркозом, сложное устройство на лбу хирурга — это и есть лазер, тоже произведенный в Петербурге. Его действие не поймать телекамерой, более того, манипуляции не ощутимы и для пациента. Вся процедура длится менее получаса и под местным наркозом.

Сейчас операции ждут еще несколько пациентов — проводят их за счет государства, по полису ОМС.

«Чем реже заболевание — тем меньше врачей с ним встречается. Тем сложнее и диагностика и сложнее и лечение. Мы нередко имеем дело с тем, что один глаз уже практически погиб и уже не подлежит восстановлению», — рассказал директор Петербургского филиала ФГАУ НМИЦ МНТК имени С. Н. Федорова Эрнест Бойко.

Бессимптомное течение и запоздалую диагностику здесь называют «диагностической одиссеей». Чтобы не отправиться в нее, всем советуют регулярно проходить диспансеризацию. Спустя час Галине можно идти домой. Из ограничений только сон на боку в первые несколько дней. Уже скоро она вернется к работе. Девушка — тоже врач, только гистолог, постоянно смотрит в микроскоп и острое зрение крайне необходимо.