Необычные обстоятельства: президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

O Globo: президент Бразилии отказал принять Зеленского перед визитом в Аргентину

Необычные обстоятельства: президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече

Фото: Zuma / ТАСС

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Лула принимал участие в саммите Меркосур, когда ему поступило неожиданное предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский направил своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле де Сильве запрос о встрече во время его непродолжительной остановки в столичном городе Бразилиа. Однако Лула отказал ему, сообщает издание O Globo.

Уточняется, что в Бразилии у Зеленского была дозаправка, когда он летел в Аргентину, поэтому его борт приземлился в местном аэропорту в районе 20:15. В общей сложности в стране он пробыл два часа. Подобные обстоятельства бразильская сторона сочла необычными для встречи.

В материале также указано, что Зеленский направил президенту Бразилии запрос в самый последний момент. В этом время Лула находился на саммите Меркосур.

В Аргентину Владимир Зеленский направлялся на инаугурацию избранного президента страны Хавьера Милея. Политик крайне правых взглядов одержал победу на прошедшем в стране голосовании с результатом почти 56%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поздравил президента Аргентины Милея.

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