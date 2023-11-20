Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея: «Рассчитываем на партнерство»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Путин поздравил Милею с избранием и выразил надежду на развитие диалога

Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея: «Рассчитываем на партнерство»

Фото: Juan Ignacio Roncoroni / ТАСС

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В МИД РФ также надеются на укрепление дипломатических отношений между странами.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с избранием на пост главы Аргентины Хавьера Милея. Соответствующее письмо было опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что отношения Москвы и Буэнос-Айреса выстроены на базе дружбы и уважения. Он выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между странами.

«Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах», — написано в сообщении.

Российский президент также пожелал Милею успехов в управлении страной и крепкого здоровья.

В МИД РФ с уважением отнеслись к выбору аргентинского народа. В ведомстве подчеркнули, что надеются на укрепление дружеских отношений и готовы приложить для этого усилия во всех областях.

Хавьер Милей в своей политике придерживается правых взглядов. Президентское кресло он официальной займет 10 декабря.

Победитель президентских выборов ранее заявлял, что после прихода к власти намерен провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. Он также говорил о намерении укреплять отношения с США и Израилем, и отказаться от сотрудничества с «коммунистами и социалистами» — Китаем и Бразилией, которые являются основными партнерами Аргентины.

Милей также выступил против вступления Аргентины в БРИКС, куда ее позвали присоединиться с 1 января 2024 года. Работать над отношениями с Россией он был не намерен.

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