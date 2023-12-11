Самые худшие мужья по знаку зодиака: 100 раз подумайте, прежде чем говорить «да»

Есть знаки зодиака с настолько сложными чертами характера, что нормально с ними не ужиться очень непросто. Кто-то слишком требовательный, кто-то замкнутый, а кто-то ставит работу на первое место. Не с каждым человеком, по мнению астрологов, можно сохранить счастливый брак. Идеальными мужьями такие мужчины вряд ли смогут стать.

Кто предупрежден — тот вооружен. 100 раз подумайте, прежде чем сказать «да» мужчинам с тем или иным знаком зодиака.

Скорпионы

Представители этого знака зодиака очень любят хранить секреты, они не могут полностью раскрыться перед своей избранницей и начать ей доверять. Даже если вам кажется, что ваши отношения идеальны, и он открыт, как чистый лист, вероятнее всего, что-то он все-таки утаивает.

Эти мужчины склонны к манипуляциям — они очень хитрые, и в то же время прекрасно понимают людей. Скорпионы запросто могут убедить вас в чем угодно — перестать общаться со своими друзьями, например. Или бросить любимое хобби, потому что оно ему не нравится. Критика и придирки со стороны такого мужчины вполне могут вас довести до эмоционального срыва.

Представители этого знака помнят все — и хорошее, и плохое. Шанс того, что они что-то забудут — минимален. Не дай Боже вы как-то его заденете — он начнет мстить. Когда Скорпионы обижаются, их первая реакция — гнев. А в слепой ярости такие люди могут зайти далеко в попытках отомстить.

Овны

Не секрет, что основная отрицательная черта таких супругов — упрямство. Свое мнение для них — самое важное и главное, а все остальные потерпят и поступятся своими желаниями. Такие мужчины редко меняются.

Готовьтесь — они могут с вами конкурировать по поводу и без. Постоянное соперничество рано или поздно испортит ваши отношения, начнутся постоянные склоки и скандалы. Дело в том, что за их бахвальством стоит неуверенность в себе и своих силах, им вечно нужно доказать кому-то, что они способны на фантастические результаты. И из-за низкой самооценки готовьтесь к постоянной ревности.

Эти мужчины очень вспыльчивы, их может привести в слепую ярость абсолютно любая эмоция. Им все равно на кого агрессировать — на подчиненного на работе или на любимую женщину. Конечно, с этим поведением можно бороться — обычно они успокаиваются, получив поддержку, но раз на раз не приходится.

Раки

Представители этого знака зодиака страшные собственники. Кто тебе пишет, куда собралась, почему не отвечала полчаса на сообщения? Эти фразы станут постоянными спутниками в ваших взаимоотношениях. Они тоже чувствуют неуверенность в своем мужестве, поэтому могут донимать вас постоянными упреками и вопросами.

Раки максимально непредсказуемы и изменчивы, они обладают сложным характером. Сегодня муж веселый и радостный, а завтра он превращается в раздражительного и капризного ребенка, которому все не так и все не то. Большинству женщин очень сложно угадать, что у их любимого супруга на уме.

Эти люди — прирожденные пессимисты. Они сразу начинают накручивать себе самые негативные варианты разрешения любой проблемы. Им очень больно сталкиваться с неудачами, поэтому они любят сразу подготовить себя к ней, даже если она еще не произошла. А когда у Раков появляется такое апатичное настроение, они склонны отказываться от общения и изолировать себя даже от близких.

Водолеи

Эти мужчины настоящие индивидуалисты, им постоянно нужно чувствовать себя свободными от всего — от социальных норм, желаний и обязанностей. Иногда они могут резко сорваться в другой город, чтобы отдохнуть от рутины или резко разорвать отношения, потому что перестают чувствовать свободу. Очень часто к простым попыткам устроить быт они чувствуют пренебрежение.

Эти люди слишком самоуверенны в себе, иногда даже излишне. Они считают, что у них самые лучшие идеи, потому что по-другому просто быть не может — они же гении мысли. Это упрямство делает их хорошими лидерами в кругу друзей и коллег, но вот портит их в плане мужей.

Представители этого знака настоящие мечтатели. С одной стороны, их идеи оригинальны и наполнены фантастикой, что открывает им большой простор для творчества. С другой стороны, иногда он витает в облаках и совершенно не погружается в то, что вы ему говорите. Это очень утомительная привычка, потому что с такими людьми очень сложно установить глубокую связь.

Если вы нашли своего любимого человека в этом списке, то не спешите расстраиваться. Все это общие понятия, на основе сделанных выводов других людей. Настоящая любовь побеждает все невзгоды, и это — самый главный фактор, на который нужно ориентироваться.

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