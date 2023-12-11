Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Он введен до 31 мая 2024 года.

Введен временный запрет на экспорт пшеницы — до конца мая 2024 года. С таким сообщением выступили в пресс-службе Кабмина в беседе с ТАСС. Решение основывается на обеспечении безопасности в сфере продовольствия и подготовке стабильных цен на зерно.

«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы», — опубликовано сообщение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Правительство РФ рассматривает запрет на вывоз зерновых.