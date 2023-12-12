Смена власти: в Польше выбрали нового премьера
В Польше к власти пришел новый премьер Дональд Туск
Фото, видео: Reuters / ALEKSANDRA SZMIGIEL; 5-tv.ru
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Президентом в стране по-прежнему остается Анджей Дуда.
Относительно хорошие новости для Зеленского пришли из Польши. Сегодня в Варшаве частично сменилась власть. Бывший председатель Евросовета Дональд Туск стал премьером вместо Матеуша Моравецкого, который так и не смог вразумить оппозицию и получил вотум недоверия.
Таким образом, спустя восемь лет консерваторы теряют власть в Польше. Для России эти перемены вряд ли важны — что Моравецкий, что Туск — еще те русофобы.
Однако Киев надеется, что под давлением Брюсселя Туск будет более сговорчивым и разблокирует границы страны для украинских дальнобойщиков, которые сейчас в основном работают на ВСУ — они возят квадрокоптеры, аптечки, продовольствие, запчасти к технике и даже пикапы, на которых радикалы передвигаются по фронту.
Но не стоит забывать, что президентом в стране по-прежнему остается Анджей Дуда, который может накладывать вето на решения правительства.
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