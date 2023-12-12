Проверка продолжается: как развивается скандал с украинскими грамотами в детсаду

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Евгения Романова
Евгения Романова 199 0

В Хабаровске уволили работников сада после скандала с украинскими грамотами

Проверка продолжается: как развивается скандал с украинскими грамотами в детсаду

Фото: Didier Lebrun / ТАСС

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Воспитанники невольно стали объектами давления, считают власти.

Выдавшие детям в Хабаровске грамоты с символикой Украины заведующая детсада и инструктор по физической культуре написали заявления на увольнение. Об этом в Telegram-канале заявил мэр города Сергей Кравчук.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал он.

Проверка обстоятельств инцидента продолжается, хотя уже и так понятно, что получившие эти грамоты дети невольно стали объектами информационного давления. По словам мэра, для работников сферы образования это недопустимо.

Кроме того, Кравчук заявил о проведении допмероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений в городе.

Напомним, в детсаду № 137 проходили спортивные мероприятия, в которых принимали участие дети из нескольких других садов. Одна из педагогов распечатала шаблоны из Интернета, на герб Украины она внимания не обратила. Эти грамоты и получили дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трех школьников задержали в Мариуполе по делу об экстремизме.

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Проверка продолжается: как развивается скандал с украинскими грамотами в детсаду

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