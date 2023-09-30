Трех школьников задержали в Мариуполе по делу об экстремизме: их заставили?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 236 0

Кто и как сегодня принуждает подростков к совершению преступлений? Реально ли оградить детей от террористов?

Фото, видео: Reuters / Juan Medina; 5-tv.ru

Дети стали главной мишенью для киевской пропаганды. В молодежную среду она сейчас внедряется через различные интернет-платформы. Одно из таких сообществ, в котором подростки распространяли националистическую символику, уже установили сотрудники ФСБ под Мариуполем. Какие еще способы воздействия использует украинская пропаганда, узнал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Школьники наплевали на нашивку с символом V. И это еще не самое худшее, что сделали подростки с армейским шевроном. Глумились также над георгиевскими лентами, российским триколором. Позировали в нацистском приветствии на фоне военной техники, рисовали знак признанного террористическим батальона «Азов»*.

«Благодаря анализу информпространства, мониторинга той же блогосферы, интернет-мессенджеров, было установлено закрытое сообщество с участниками, где шло плотное распространение экстремистских материалов и националистической символики», — рассказал офицер военной контрразведки Фрегат.

Организаторов — троих школьников из поселка под Мариуполем — задержали. На фото девятиклассники куда раскрепощеннее. В сообщениях друг другу множество нацистской свастики, портреты Гитлера.

Идеология фашизма захватила неокрепшие умы, понятное дело, с чьей-то подачи. Киевский режим давно уделяет большое значение пропаганде. В молодежную среду она внедрялась через актуальные для них платформы. Интернет, социальные сети, мессенджеры. Негативный образ нашей страны, с которой нужно бороться всеми возможными методами, формировался и в государственных образовательных учреждениях.

«С малых лет, даже в дошкольном образовании, пропаганда велась о том, что существует враг, и он должен быть повержен», — рассказала Юлия Сажаева, советник главы ВГА Запорожской области по правам ребенка.

Еще один способ воздействия украинской пропаганды — через литературу. Это уже скорее для людей среднего возраста и старшего поколения. Все эти новые книги появились на Украине после четырнадцатого года. Каждая страница — образец русофобии.

«Настроить украинский народ против российской власти, против российского народа. Напечатано при взаимодействии с Соединенными Штатами Америки», — отметил офицер военной контрразведки с позывным Дон.

Вот только распространители этой литературы не учли важные для пропаганды моменты: контекст, воспитание, жизненный опыт. Если на Западе страны такие тексты могли вызвать интерес, то у большинства жителей Донбасса четкая, давно сформированная пророссийская позиция.

Главная характеристика этих ярких, красочных изданий в том, что в Донецкой тогда еще области они совершенно были никому не нужны. Ни одной отметки о том, что книгу брали. Страницы аж хрустят от того, что никто их никогда не открывал.

То, чем занимались задержанные школьники, попадает сразу под две статьи уголовного кодекса РФ: осквернение государственных символов и реабилитация нацизма. Подозреваемые — несовершеннолетние, поэтому их, конечно, отпустили. Административное дело возбудили на родителей, которым придется заплатить штраф.

* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.

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