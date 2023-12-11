В Хабаровске расследуют, как детям в саду могли выдать грамоты с гербом Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Власти заявили, что инструктор по физкультуре по незнанию распечатала шаблон из Интернета.

В Хабаровске расследуют, как детям в саду могли выдать грамоты с гербом Украины

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Грамоты с украинской символикой получили воспитанники нескольких детских садов в Хабаровске после соревнований. По факту инцидента начато разбирательство, пишет РИА Новости со ссылкой на управление образования города.

В детсаду № 137 проходили спортивные мероприятия, в которых принимали участие дети из нескольких других садов. Инструкторы по физкультуре самостоятельно готовили грамоты для участвующих. Одна из педагогов распечатала шаблоны из Интернета, на герб Украины она внимания не обратила.

Тем не менее, в управлении ситуацию назвали «недопустимой». Грамоты у детей были изъяты, и начата проверка. Отмечается, что с работниками образовательных учреждений будут проведены беседы. Также им обещали устроить «экзамен» — проверить знания российской символики.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный певец надругался над флагом Украины.

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