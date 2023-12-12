Военкомы устроили облаву на призывников в фитнес-клубе в Одессе

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Увидев у порога людей в форме, посетители решили забаррикадироваться, но это не помогло.

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Левитин; 5-tv.ru

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Пока Владимир Зеленский пытается выпросить у США деньги на новое вооружение, в самой Украине стараются пополнить стремительно пустеющие ряды ВСУ. В сети появились кадры новой облавы военкомов в фитнес-клубе.

Увидев у порога людей в форме, посетители решили забаррикадироваться, но это не помогло. Как пишут очевидцы, дверь выломали и начали проверку документов у всех присутствующих.

В итоге некоторым вручили повестки. Тех, кто может служить в ВСУ, хватают и в общественном транспорте. Эти кадры из Одессы — там рейсовые маршрутки и автобусы останавливают и выводят оттуда уклонистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине есть военкоматы «закрытого типа», где насильно мобилизованных содержат подобно тюремным заключенным. 

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