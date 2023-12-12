Удалять нельзя? Что делать, если лицо «атаковали» папилломы

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 39 0

Косметолог Шачнев: главное показание к удалению папиллом — эстетическая сторона

Фото, видео: www.globallookpress.com / photorevolution; Личный архив Александра Шачнева; 5-tv.ru

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Стоит ли избавляться от образований на коже или лучше потерпеть?

Папиллома — это новообразование на коже или слизистых, которое вызвано вирусом папилломы человека. Что стоит знать о недуге, 5-tv.ru рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Шачнев.

Дерматологи называют папилломы акрохордонами или мягкими фибромами. Специалист отмечает, что от вида образования зависит, можно ли удалять папиллому или нет — для этого нужны медицинские показания.

«Основное показание к удалению таких образований — это эстетические требования пациента. Что это значит? Когда сам факт наличия новообразования на коже пациента не устраивает. Но мы не рекомендуем проводить удаление самостоятельном, и при всех беспокоящих образованиях на коже, в первую очередь, необходимо проконсультироваться с врачом-дерматологом», — поясняет врач.

Главной причиной, по которой стоит обращаться к специалисту, по словам Шачнева, является определение вида образования как такового. Также врач указывает на меры профилактики, среди которых — соблюдение правил личной гигиены при посещении общественных мест.

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