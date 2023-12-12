Суд приговорил бизнесмена Мазурова к 10 годам колонии за растрату 470 млн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

При этом сторона обвинения требовала приговорить подсудимого к более чем 16 годам лишения свободы.

Суд приговорил бизнесмена Мазурова к 10 годам колонии за растрату 470 млн рублей

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

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Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров приговорен к десяти годам колонии строгого режима. Решение о наказании принял Симоновский суд Москвы.

«По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласила приговор судья Юлия Окунева.

Суд признал Мазурова виновным в растрате свыше 473 миллионов рублей, пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а также причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и по предварительному сговору. Причем прокуратура выступала с требованием приговорить обвиняемого к 16 годам и пяти месяцам колонии.

По версии следствия, Мазуров вместе с соучастниками оформил документы со Сбербанком и Антипинским НПЗ, заключил подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями. В результате они вместе похитили деньги. Антипинский НПЗ был базовым активом группы «Новый поток».

В мае 2019 года группа компаний лишилась всех ключевых активов, в том числе Антипинского НПЗ. В июле того же года правоохранители задержали Мазурова, он был помещен под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка.

Ущерб, причиненный последнему кредитору «Нового потока», оценивается в размере 100 миллионов долларов и порядка 12 миллиардов рублей. У Антипинского НПЗ группа похитила меньше — 1,7 миллиарда рублей.

Кроме того, по распоряжению Мазуров один из его соучастников Курилов напал на модель Юлию Мильштейн, использовал травматическое оружие против еще одного жителя Москвы, а также поджег две машины члена семьи экс-сотрудника службы безопасности АО «Новый поток». Также он обвиняется в незаконной покупке и хранении боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело по факту мародерства возбуждено в ДНР. По данным СК, имущество филиала «Азовэлектросталь» было незаконно изъято. Злоумышленники воспользовались тем, что на территории республики ведутся боевые действия.

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