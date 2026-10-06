Уголовное дело экс-главы фонда «Дом с маяком» о фейках о ВС РФ прекращено

Уголовное дело в отношении бывшей главы фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщила ее группа поддержки со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

«Уголовное дело против Лиды Мониава прекращено в связи с отсутствием состава преступления! Об этом сегодня адвокату Михаилу Бирюкову сообщил следователь из Центрального следственного комитета», — сказано в публикации.

По данным группы поддержки, официальное постановление о прекращении дела уже направили по почте.

Дело против Мониавы возбудили по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 3 сентября Симоновский районный суд Москвы избрал для нее запрет определенных действий. Мониаве запрещали выходить из дома с 20:00 до 08:00, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.

До этого, 2 сентября, бывшую главу благотворительного фонда доставили на допрос в Следственный комитет. Сама Мониава вину не признала.

Это было не первое разбирательство в отношении Мониавы из-за публикаций. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. 27 февраля Измайловский суд Москвы оштрафовал ее на 45 тысяч рублей.

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