Уголовное дело по факту мародерства возбуждено в ДНР

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 200 0

По данным СК, имущество филиала «Азовэлектросталь» было незаконно изъято. Злоумышленники воспользовались тем, что на территории республики ведутся боевые действия.

Уголовное дело по факту мародерства возбуждено в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В Донецкой народной республике (ДНР) возбуждено уголовное дело по факту совершения мародерства. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело находится в ведении второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК. Сообщается, что в период венного положения, введенного в ДНР, было совершено изъятие имущества филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «ДПК», которое не было необходимым. Сумма изъятого имущества составляет не менее 518 миллионов рублей.

По данным следствия, к преступлению могут быть причастны бывшие и действующие сотрудники ГУП ДНР «ДПК», в том числе занимающие руководящие должности, а также гендиректор ГУП ДНР «Республиканский Центр «Торговый дом «Втормет» и иные люди, личность которых пока установлена не была.

Сообщается, что указанные лица с период с 23 января по 1 июня текущего года вступили в сговор и совершили преступление, воспользовавшись тем, что на территории республики идут боевые действия.

Двое подозреваемых в мародерстве были задержаны. Суд в ближайшее время примет решение о мере пресечения и предъявит им обвинение по соответствующей статье. Отмечается, что оперативные мероприятия были проведены сотрудниками СК ДНР совместно с региональным управлением ФСБ РФ.

Следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление других участников преступления, продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса».

Тема:
Спецоперация
12 дек
Танкисты-трактористы: кого киевский режим кидает без подготовки на передовую
12 дек
«Решительно требуем»: в Польше хотят призвать Запад к мобилизации из-за Украины
12 дек
Российские силы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и «Точку-У» в зоне СВО
12 дек
Когда конец? Эксперты спрогнозировали завершение конфликта на Украине
12 дек
«Фиаско»: в Кремле отреагировали на ближайшую встречу Зеленского и Байдена
12 дек
Зеленский заявил об увеличении численности Сухопутных войск Украины
12 дек
«Надежды были»: в Киеве разочарованы результатами контрнаступления ВСУ
12 дек
Балицкий заявил о продвижении российских сил у Новопокровки
12 дек
Запад не ожидал: названа главная ошибка Киева в контрнаступлении ВСУ
12 дек
«Чтобы оживить шансы»: что США придумали для новой стратегии Украины
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.98
-0.66 98.08
-0.76
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023

Последние новости

15:15
«Каждый год так люди гибнут»: как обезопасить себя в Новый год
15:12
Суд приговорил бизнесмена Мазурова к 10 годам колонии за растрату 470 млн рублей
15:01
Мария Захарова об участии стран Африки в Совбезе ООН: «Россия говорит об этом постоянно»
14:58
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023
14:45
Танкисты-трактористы: кого киевский режим кидает без подготовки на передовую
14:42
В обновленный состав Госсовета вошли главы новых регионов России

Сейчас читают

От Сократа до Мухаммеда-Али: списки детей Самарской области с экзотическими именами растут
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам