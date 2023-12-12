Уголовное дело по факту мародерства возбуждено в ДНР

По данным СК, имущество филиала «Азовэлектросталь» было незаконно изъято. Злоумышленники воспользовались тем, что на территории республики ведутся боевые действия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko
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В Донецкой народной республике (ДНР) возбуждено уголовное дело по факту совершения мародерства. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Дело находится в ведении второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК. Сообщается, что в период венного положения, введенного в ДНР, было совершено изъятие имущества филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «ДПК», которое не было необходимым. Сумма изъятого имущества составляет не менее 518 миллионов рублей.
По данным следствия, к преступлению могут быть причастны бывшие и действующие сотрудники ГУП ДНР «ДПК», в том числе занимающие руководящие должности, а также гендиректор ГУП ДНР «Республиканский Центр «Торговый дом «Втормет» и иные люди, личность которых пока установлена не была.
Сообщается, что указанные лица с период с 23 января по 1 июня текущего года вступили в сговор и совершили преступление, воспользовавшись тем, что на территории республики идут боевые действия.
Двое подозреваемых в мародерстве были задержаны. Суд в ближайшее время примет решение о мере пресечения и предъявит им обвинение по соответствующей статье. Отмечается, что оперативные мероприятия были проведены сотрудниками СК ДНР совместно с региональным управлением ФСБ РФ.
Следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление других участников преступления, продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса».
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