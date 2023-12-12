Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве блогеру Шабутдинову

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 52 0

Под стражей он пробудет еще несколько месяцев, несмотря на запрос защиты о его освобождении под залог.

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Арест блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, продлен на два месяца. Решение вынес Таганский суд Москвы, рассмотрев ходатайство следствия, передает источник 5-tv.ru.

«Продлить меру пресечения Шабутдинову Аязу Рифатовичу до 16 февраля», — огласила решение судья Альбина Тимакова.

Суд принял такое решение, несмотря на то, что сторона зашиты просила об освобождении Шабутдинова под залог в 50 миллионов рублей.

Блогер был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходило обучение успеху у Аяза Шабутдинова.

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