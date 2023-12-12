Путин подписал обновленный базовый закон о занятости населения

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

В конце ноября документ приняла Госдума, а на минувшей неделе его одобрил Совфед.

Путин подписал обновленный базовый закон о занятости населения

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Глава российского государства Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации». Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленном законе подчеркивается, что он определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости, госконтроля за соблюдением законодательства о занятости населения РФ.

Документ вводит или корректирует некоторые понятия, включая «занятость» и «самозанятость». Уточняется и статус граждан, считающихся занятыми или безработными.

В конце ноября Госдума приняла в третьем чтении закон с положениями о ежегодной индексации пособий по безработице и о содействии приоритетному трудоустройству участников спецоперации на Украине (СВО).

На минувшей неделе изменения поддержали в Совфеде. Закон сохранит установленный максимальный размер пособия по безработице, но его будут ежегодно индексировать 1 февраля. Коэффициент определит правительство России.

Закон также предусматривает предоставление военнослужащим и добровольцам спецоперации право на прохождение профобучения и получение дополнительного профобразования в приоритетном порядке в течение трех лет после окончания службы или контракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о механизме УДО для женщин с детьми до четырех лет.

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