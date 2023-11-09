«Мы это видим»: Набиуллина назвала главную проблему российской экономики

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56 0

Набиуллина: нехватка рабочей силы является основной проблемой экономики РФ

«Мы это видим»: Набиуллина назвала главную проблему российской экономики

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Читайте нас в: Дзен Новости

По ее словам, дело далеко не в деньгах.

Дефицит рабочей силы — главная проблема российской экономики. Об этом сообщила председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина в рамках совместного заседания комитетов Госдумы.

«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий», — указала она.

Набиуллина обратила внимание, что Центробанк проводит опросы, в которых принимают участие 13 тысяч компаний. Регулятор узнает у них напрямую о проблемах в отраслях перед принятием каких-либо решений.

В Росстате ранее сообщили, что за последние три месяца уровень безработицы в России снизился до рекордно низкого уровня. Показатель достиг отметки в 3%. Председатель правления ЦБ отметила, что это означает, что в стране практически не осталось рабочих рук.

В конце октября Центробанк России поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с 5-tv.ru объяснил, как это скажется на экономике страны и ее положении в мире.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.20
-0.22 98.44
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Не открывайте шкаф: ТОП-7 самых жутких монстров из фильмов
14:49
«Есть украинцы»: в Киеве высказались о русском национальном меньшинстве
14:30
ВСУ за сутки лишились истребителя и около 40 беспилотников в зоне СВО
14:22
Самого разыскиваемого хакера в мире взломали и арестовали, потому что его паролем оказалось…
14:21
Европарламент призвал не конфисковывать личные вещи и машины россиян
14:11
«Уже нельзя скрыть»: в Киеве заявили об огромных трудностях для ВСУ на фронте

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Новый вывод ученых: и полезные продукты могут довести до анафилактического шока
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд