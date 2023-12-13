Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса

В аэропорту Краснодара запланировано выполнение тестового рейса в ближайшие дни. Как сообщили в краевой администрации, после этого получится возобновить работу воздушной гавани.

«По информации министерства транспорта Краснодарского края, 15 декабря действительно предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение по возможности открытия аэропорта», — говорится в сообщении краснодарских властей.

Кроме того, представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова сообщила, что воздушные гавани Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, пока нет информации о возобновлении их работы. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Напомним, Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. С того времени режим ограничений полетов в целях безопасности пассажиров регулярно продлевается.

В середине октября сообщалось о выделении дополнительно двух миллиардов рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в южной и центральной частях страны. По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, мера позволит сохранить коллективы аэропортов и возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

В 2022 году режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 15 декабря 2023-го. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре правительство РФ выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку закрытых аэропортов.