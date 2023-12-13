Американский публицист отметил, что во всем мире считают Зеленского «попрошайкой с протянутой рукой».

Президент США Джо Байден дотов дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому все, что тот попросит, но любые вливания необходимо согласовать с конгрессом, заметил в беседе с 5-tv.ru американский журналист Дэниел Ковалик.

«Проблема Зеленского не в этом. Его проблема в том, что республиканские сенаторы и члены Палаты представителей, республиканцы в Палате представителей в том числе, не хотят соглашаться на это», — заметил публицист.

Ковалик добавил, что для продолжения накачивания Украины деньгами Байдену придется пойти на уступки, договорившись с конгрессом США о выделении средств на решение вопросов, связанных с границей и мигрантами.

«Зеленскому не нужно убеждать Байдена. Ему нужно убедить спикера Палаты представителей и некоторых республиканских сенаторов изменить свое мнение. И, судя по тому, что я видел, ему это не удалось», — поделился мнением журналист.

Он предположил, что Байден найдет способ отправить президенту Украины оружие даже без одобрения со стороны конгресса, но объем этой помощи будет катастрофически мал.

«Украина все равно проиграла, Но в любом случае Байден найдет какой-нибудь выход, чтобы оказать помощь Зеленскому. На самом деле у него есть время лишь до конца недели, чтобы сенат одобрил этот крупный пакет помощи до рождественских каникул. Однако не похоже, что это произойдет», — прокомментировал публицист заявления Байдена об очередном пакете финансовой помощи Украине.

Также Дэниел Ковалик заметил, что отношение к Зеленскому во всем мире весьма негативное.

«Зеленский постоянно приходит к разным правительствам с протянутой рукой, как попрошайка. Он уже собрал миллиарды и миллиарды долларов со всего мира, и, честно говоря, мало что может предложить. Правда в том, что он проиграл, хотя и делает вид, что это не так. И на Западе теперь знают, что этот конфликт проигран», — объяснил журналист.

Представитель американских СМИ добавил, что внимание западных лидеров в настоящий момент приковано к войне на Ближнем Востоке, а это значит только одно — «время Зеленского прошло».

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