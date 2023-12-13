Совфед одобрил закон о лишении свободы за повторный пронос телефона в колонию

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании введение уголовной ответственности вплоть до двух лет лишения свободы за повторную передачу средств мобильной связи тем, кто отбывает срок. Сенаторы проголосовали з аинициативу в среду, 13 декабря.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди уточнила, что наказываться будут лица, которые ранее уже привлекались к административной или уголовной ответственности за передачу или попытку передачи телефонов и других средств мобильной связи, а также комплектующих к ним в места лишения свободы.

Нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от года до двух лет. Предусматривается также наказание в виде принудительных работ на срок от двух лет, либо лишения свободы на такое же количество лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах.