ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Марьинки

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 80 0

Враг также был разбит в районе нескольких населенных пунктов ДНР.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Защитники Донбасса разбили вражеские силы в боестолкновениях на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено в районе населенных пунктов Марьинка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Шумы и Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Атаки украинских нацистов были пресечены благодаря слаженной работе подразделений «Южной» группировки войск и артиллерии.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250-ти военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.

Противник потерял два танка, две гаубицы «Мста-Б», самоходную установку «Акация», орудия Д-20 и Д-30, а также боевую машину пехоты Bradley американского производства, добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и «Точку-У» в зоне СВО.

-11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.22
-0.76 97.40
-0.68
Пора исправить ошибки прошлого: любовный гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

15:45
Это конец: Израиль устроил «библейский потоп» в секторе Газа
15:30
«Я почувствовал»: Владимир Солдатов о причинах ухода из группы «Банд’Эрос»
15:20
Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Белгородской области
15:18
«Любовь живет три года», а автору книги Фредерику Бегбедеру грозит реальный срок за изнасилование
15:15
ЦИК распределил более 33 миллиардов рублей на подготовку и проведение выборов
15:07
Автор «Бандитского Петербурга» Константинов скончался на 61-м году жизни

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
«Праздник для кошек»: как прошел самый трогательный корпоратив Барецкого
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам