Тонкая работа: завершается подготовка к итогам года

Последние приготовления идут и в Гостином дворе, где президент будет общаться с журналистами и обычными жителями страны. Специалисты проложили тысячи метров кабелей, установили десятки мониторов. А количество проверок техники уже перевалило за сотни, чтобы все прошло без сбоев. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев увидел своими глазами работу сотен специалистов.

Центр Москвы. Гостиный двор — в зале, где будет проходить прямая линия и большая пресс-конференция президента страны, обращают внимание на все. Вот идет проверка звука. Все должно работать идеально — камеры, свет и персонал на площадке.

«Студия смонтирована. Всегда всем интересно, как выглядит стол, за которым будет сидеть президент, собственно, вот он. Рядом будут модераторы, а контролировать общение с представителями СМИ будет традиционно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его место тоже уже подготовлено», — уточнил корреспондент Кирилл Воробьев.

В зале — 600 мест. Федеральные, региональные журналисты и зарубежные гости — все будут пытаться задать свой вопрос. Но аудитория в разы больше, за кадром — миллионы зрителей. Президент ответит не только на вопросы СМИ, но и на обращения жителей России.

«Вся страна видит одну и ту же картинку, не только страна, но, наверное, и мир. Кто-нибудь обязательно будет за нами подглядывать», — отметил начальник службы трансляции Михаил Малкин.

К этому марафону готовились активно последние две недели. Президент изучал поток вопросов. Министры и губернаторы тоже пытались угадать, чего ждать от общения. Все они тоже будут у экранов, как большинство россиян.

«Прямая линия президента всегда максимально технологична. 16 камер для трансляции и вот такие экраны, куда выводят вопросы жителей страны, все должно работать идеально», — подчеркнул Воробьев.

Обращения будут принимать до последней минуты трансляции. Продюсеры эфира просят журналистов внимательно слушать друг друга и не повторять вопросы. Времени не так много.

«Владимир Владимирович тоже, кстати, об этом не раз говорил. Жалко времени, которое можно было бы потратить на что-то более интересное, важное, нежели вопросы дублировать периодически», — сказал заместитель главного продюсера Александр Кормилицын.

Уже поступило больше полутора миллиона обращений. Все они сгруппированы по темам. ЖКХ, медицина, СВО, социальная поддержка. Все, что волнует каждого, и уже завтра многие вопросы будут решены. Но каждый звонок и сообщение будут обработаны и не останутся без внимания, даже если не прозвучат в прямом эфире.

«Ровно в 12:00 по московскому времени Владимир Путин войдет в этот зал, и предположить, сколько будет длиться диалог президента со страной, крайне сложно. Слишком много тем нужно обсудить», — подчеркнул Кирилл Воробьев.