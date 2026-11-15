Кушнер: стороны украинского урегулирования выражают готовность идти на уступки

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

В ходе обсуждений появились новые идеи, которые сейчас прорабатываются и могут привести к прорыву

Что сказал Кушнер о взаимодействии России и Европы

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Американский эмиссар Джаред Кушнер сообщил, что в ходе закрытых обсуждений обе стороны украинского конфликта пришли к пониманию необходимости реальных компромиссов для завершения военного конфликта.

Об этом он написал в своем профиле в соцсети X. По словам Кушнера, вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом он продолжает консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами, готовя почву для нового раунда трехсторонних переговоров.

«В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для прекращения этого конфликта потребуются практические компромиссы. Серьезная и конструктивная работа продолжается», — написал он.

Кушнер также отметил, что сейчас усилия сосредоточены на содействии прямому взаимодействию между Москвой и Европой и подготовке повестки для следующего раунда. По его словам, в ходе дискуссий появились несколько новых идей, которые сейчас прорабатываются: некоторые из них могут привести к прорыву напрямую, другие — превратиться в предложения, помогающие преодолеть оставшиеся разногласия. Он подчеркнул, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено всеми сторонами.

Ранее Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров был согласован на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Тогда стороны обсудили гуманитарные вопросы, гарантии безопасности и договорились о дальнейших контактах. Встреча длилась около двух с половиной часов, после чего американские представители вылетели в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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