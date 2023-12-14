«Не слышала ничего» — скорая свадьба Радимова удивила Буланову

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Татьяна Буланова удивилась предстоящей свадьбе бывшего мужа Владислава Радимова

«Не слышала ничего» — скорая свадьба Радимова удивила Буланову

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Для певицы новость о помолвке бывшего мужа стала неожиданной. Почему она ничего об этом не знала?

Футболист Владислав Радимов рассказал в личном блоге о скорой свадьбе со своей новой избранницей Анастасией Кулешовой. Для его бывшей жены заслуженной артистки России Татьяны Булановой это стало удивительной новостью. Об этом сообщил портал Woman.ru.

«Собирается жениться? Нет, не слышала ничего и не видела новости. Но я за них очень рада, честно», — сказала певица.

Сейчас звезды не читают новости друг о друге. Артистка признавалась, что за жизнью бывшего мужа не следит, но всегда рада, когда у него происходит что-то хорошее.

Общий сын знаменитостей Никита также ничего не рассказал маме о скорой свадьбе отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж певицы Татьяны Булановой футболист Владислав Радимов объявил о помолвке с Анастасией Кулешовой. Совсем скоро он потеряет статус холостяка. Возлюбленная на шесть лет младше полузащитника, но пару это ни сколько не смущает.

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