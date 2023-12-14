Песков рассказал о тематике вопросов россиян к прямой линии с президентом

Среди вопросов граждан для прямой линии президента России Владимира Путина есть срез тех, которые кочуют из года в год. Об этом эксклюзивно корреспонденту «Известий» Кириллу Воробьеву рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Граждане поднимают вопросы, связанные с социальным обеспечением, и с уровнем жизни и с качеством дорог в своих малых населенных пунктов, и с проблемами медицинского обеспечения и так далее и тому подобное. Поэтому эти вопросы они, скажем так, это такая постоянная часть», — сказал Песков.

Он добавил, что также есть часть вопросов, которая варьируется из года в год и связана с текущей повесткой дня. Сейчас граждан волнует специальная военная операция (СВО) в разных выражениях. Поэтому они задают различные вопросы, связанные с возможным влиянием СВО на жизнь, на экономику страны, на социальную сферу, на политику, на международную ситуацию.

По словам Пескова, людей это волнует и они живо этим интересуются.