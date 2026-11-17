Стубб призвал лидеров стран ЕС вести прямые переговоры с Путиным

Европейским странам следует самостоятельно вести переговоры с Россией, а не передавать эту роль Соединенным Штатам Америки. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью Financial Times.

По его словам, европейские государства слишком долго полагались на Вашингтон в вопросах взаимодействия с Москвой.

«Мы слишком долго отдавали на аутсорсинг европейское взаимодействие с Россией, и я считаю, что это безответственно», — заявил Стубб.

Финский президент призвал лидеров европейских стран напрямую обратиться к президенту России Владимиру Путину. При этом он отметил, что Европе необходимо реалистично оценивать ситуацию и учитывать позицию Москвы.

Ранее, 27 октября, президент Финляндии провел телефонный разговор с российским лидером вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. По данным финской и норвежской сторон, инициатива контакта исходила от них.

В ходе разговора Путин, Стубб и Стере обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы безопасности в Балтийском регионе и Северной Европе. Стороны также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Научный сотрудник Центра Северной Европы РАН Иван Скрипка объяснил активизацию контактов Хельсинки и Осло с Москвой стремлением европейских стран вернуть себе место в переговорном процессе.

По словам эксперта, Европа в последние месяцы потеряла часть влияния на ситуацию, поскольку США начали напрямую взаимодействовать с Россией и Украиной. При этом он отметил, что пока рано оценивать устойчивость новой конфигурации переговоров.

Скрипка считает, что Финляндия и Норвегия вряд ли смогут напрямую определять условия возможного соглашения по Украине из-за ограниченных военных и финансовых возможностей. Однако их участие может иметь значение при определении того, какие европейские страны будут представлены в контактах с Россией.

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