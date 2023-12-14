Чуть не загрызли: в Новом Уренгое бродячие собаки напали на ребенка

Жуткая история из Нового Уренгоя. Стая бродячих собак там едва не растерзала девятилетнюю девочку. Все могло закончиться печально, если бы не зимняя одежда на ребенке и случайный прохожий, которому удалось спугнуть озверевших псов. Все подробности у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Стая бродячих собак бросается на школьницу сразу с нескольких сторон, валит ребенка в снег, одна тащит за капюшон, другая хватает штанину, дергает к себе. Девочка беспомощна, сопротивляется из последних сил.

Не сразу, но она встает на ноги. Ее сшибают вновь. Ребенок борется уже сидя. И только когда подошли взрослые — бездомные псы убегают прочь. Все произошло в оживленном микрорайоне «Энтузиастов» в Новом Уренгое, рано утром, когда жители шли на работу.

Прохожие услышали крик, кинулись спасать ребенка. Отогнали стаю, стая оставила жертву, но ушла недалеко. Вот кадры с камер наблюдения, четыре пса бродят уже на соседней улице, а вот видео снятое уже поздно вечером. Животные вернулись на стоянку, на место нападения.

Автор ролика в комментариях под публикацией в социальных сетях заявил, что собаки никуда не делись, так и бродят по району. При этом в Telegram-канале главы Нового Уренгоя уже висит пост с отчетом об отлове псов.

В обсуждениях другие жители заявили, что собаки, которые напали на школьницу утром, до этого уже бросались на людей, и они, якобы, обращались за помощью, но безрезультатно. По нашим данным, отлов стаи идет прямо сейчас. Во дворах расставили клетки с приманкой. Но пока они пустые.

Пострадавшая девочка находится в травматологии местной больницы, у нее множественные укусы. После нападения собак на ребенка следственный комитет проводит проверку.