Чуть не загрызли: в Новом Уренгое бродячие собаки напали на ребенка

Эфирная новость 14 0

Девочка получила травмы, ее госпитализировали.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Жуткая история из Нового Уренгоя. Стая бродячих собак там едва не растерзала девятилетнюю девочку. Все могло закончиться печально, если бы не зимняя одежда на ребенке и случайный прохожий, которому удалось спугнуть озверевших псов. Все подробности у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Стая бродячих собак бросается на школьницу сразу с нескольких сторон, валит ребенка в снег, одна тащит за капюшон, другая хватает штанину, дергает к себе. Девочка беспомощна, сопротивляется из последних сил.

Не сразу, но она встает на ноги. Ее сшибают вновь. Ребенок борется уже сидя. И только когда подошли взрослые — бездомные псы убегают прочь. Все произошло в оживленном микрорайоне «Энтузиастов» в Новом Уренгое, рано утром, когда жители шли на работу.

Прохожие услышали крик, кинулись спасать ребенка. Отогнали стаю, стая оставила жертву, но ушла недалеко. Вот кадры с камер наблюдения, четыре пса бродят уже на соседней улице, а вот видео снятое уже поздно вечером. Животные вернулись на стоянку, на место нападения.

Автор ролика в комментариях под публикацией в социальных сетях заявил, что собаки никуда не делись, так и бродят по району. При этом в Telegram-канале главы Нового Уренгоя уже висит пост с отчетом об отлове псов.

В обсуждениях другие жители заявили, что собаки, которые напали на школьницу утром, до этого уже бросались на людей, и они, якобы, обращались за помощью, но безрезультатно. По нашим данным, отлов стаи идет прямо сейчас. Во дворах расставили клетки с приманкой. Но пока они пустые.

Пострадавшая девочка находится в травматологии местной больницы, у нее множественные укусы. После нападения собак на ребенка следственный комитет проводит проверку.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

7:40
Бьет или любит? Раскрыты подробности развода Башарова и избитой им Архаровой
7:24
В составе России: как будут дальше развиваться новые регионы нашей державы
7:08
«Помешала красота»: как сложилась жизнь Светланы Светличной
6:50
Визит Зеленского на саммит в Евросоюзе отменили
6:44
Белый, красный или зеленый: от каких болезней помогают разные сорта чая
6:32
Следили во всем мире: как реагировала западная пресса на итоги года Путина

Сейчас читают

Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам