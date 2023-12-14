Чудовищный обман: любовь и драма Лидии Вертинской

Актриса прожила долгую жизнь. Она ушла в мир иной в 2013 году в возрасте 90 лет.

Лидия Циргвава так любила слушать пластинки с песнями Александра Вертинского, но ни разу не видела даже его фотографии. Казалось, их встреча невозможна. Ведь 17-летняя девушка жила в Китае. А знаменитый артист, эмигрировавший 1920 году из Советской России, работал то в Румынии, то в Польше, то в США. Но вдруг перебрался в Китай, и в 1940 году Лида наконец попала на концерт знаменитости в кабаре «Ренессанс».

Уже не молодой Вертинский поразил Лидию профилем римского патриция и тонкими, будто парящими пластичными руками. По воле судьбы она оказалась за одним столиком с хорошими знакомыми эпатажного певца. Они и представили их друг другу.

Девушка с необычной красотой потрясла 51-летнего Вертинского не меньше. Он мгновенно влюбился. И с тех пор где бы не выступал, писал ей письма.

«Если бы когда-нибудь Вы стали моей женой — это было бы таким огромным счастьем», — говорил он ей.

Но мама Лидии была категорически против брака дочери с великовозрастным певцом. Так она хотела уберечь ее от раннего вдовства. Но влюбленная девушка и слышать ничего не хотела. В 1942 году они все-таки поженились. И вскоре стали родителями дочки Марианны.

Шла Великая Отечественная война. От беспокойства за судьбу дорогой его сердцу России Вертинский не находил себе места. И рвался обратно в СССР. Он отправил письмо Молотову и через пару месяцев получил разрешение вернуться вместе с семьей. Как раз в то время Лидия поняла, что снова ждет ребенка. Певец встревожился:

Может лучше аборт? Умру, ты останешься одна с двумя детьми на руках! Да я весь изведусь на небесах.

Но Лидия даже не думала об этом. Она была уверена, что еще один ребенок — это счастье. И в 1944 году родила Анастасию.

Вертинской завидовала вся советская богема. Муж — знаменитый певец и композитор, две прелестные дочки, дом — полная чаша. Но спустя 15 лет все рухнуло.

До того как вернуться в СССР Александр Николаевич наивно полагал, что будет также хорошо зарабатывать, как за границей. Да, на его концертах были аншлаги, но ставка была мизерная — всего 16 рублей 50 копеек. Чтобы семья не нуждалась он давал огромное количество концертов. Зимой ездил в Сибирь, а летом в знойный Ташкент. Ставки там были тройные. И загнал себя.

Артист выступал в Ленинграде, когда ему внезапно стало плохо с сердцем. Поздно вечером в квартире Вертинских раздался звонок:

Срочно приезжайте! Может, еще успеете…

Увы, к приезду Лидии муж уже скончался. Это был страшный и неожиданный удар. Как жить дальше не знала. Дочь Марианна позже вспоминала:

Поначалу она была в таком шоке, что начала гадать на блюдечке: «Саша разрешит-саша не разрешит». У нее даже как бы немножко крыша поехала. Он у нее все время в сердце был.

Вдобавок ко всему семья стала сильно нуждаться. Вертинская работала как вол. Занималась линогравюрой, подрабатывала костюмером в цирке, и оформителем на эстраде… Но платили мало. Денег катастрофически не хватало.

Она ожидала гонорар за последнее гастрольное турне мужа. И рассчитывала поправить дела. Но чиновники из Госконцерта заявили, что выдать причитающиеся средства они не могут, мол, у нее нет доверенности от покойного мужа.

«Чудовищно обманули маму», — вспоминает ее дочь Марианна.

Эта несправедливость мучила ее до конца жизни.

Александра Николаевича не стало, когда ему было 68, а ей всего 34. Казалось бы, вся жизнь впереди, но она больше не вышла замуж. Просто не представляла, что кто-то будет сидеть в его любимом кресле… И 56 лет хранила верность покойному мужу.

Лидия Владимировна прожила долгую жизнь — 90 лет. И ушла в 2013 году. Свой последний день она провела в больнице. Дети и внуки сидели рядом и держали ее за руки. По ее просьбе родные включили ей диск с песнями любимого.

Она словно дождалась, когда проиграют все песни. Вдруг открыла глаза, посмотрела на нас всех добрым и любящим взглядом. А когда зазвучали слова «сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай», тихо вздохнула в последний раз и ушла.

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