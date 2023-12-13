Сказка кончилась: как сложилась жизнь актеров фильма «Морозко»

Режиссер Александр Роу снял фильм-сказку еще в 1964, а зрители с удовольствием смотрят ее и сегодня — вечная борьба добра со злом всегда будет интересной.

В основу фильма легла русская народная сказка. Настенька много трудится, но вместо благодарности от мачехи получает одни упреки. Родной отец не может защитить дочь и отвозит ее в зимний лес на верную погибель. Повелитель зимы Морозко оказывается справедливее людей, он дарит Настеньке дорогие подарки. После захватывающих приключений у девушки появляется красавец-жених Иван. Сказка заканчивается свадьбой влюбленных.

Как снимался фильм «Морозко»

Зима в сказке была настоящей Съемочная группа работала на Крайнем Севере — недалеко от Оленегорска на Кольском полуострове. Александр Роу любил этот край за красивую нетронутую человеком природу, обилие снега, яркое солнце и чистый прозрачный воздух. Съемки фильма начались в марте 1964, за полярным кругом март — холодный зимний месяц. По сценарию актерам приходилось много ходить по лесу в легкой русской народной одежде, и им было очень холодно.

Игравшей Настеньку Наталье Седых доставляли проблемы не только морозы, но и сложный грим. В некоторых сценах крупным планом у актрисы должны были быть огромные покрытые инеем ресницы. Сложно поверить, но эту красоту советские гримеры создали из обычного клея. Качественных средств для снятия грима в 1964 еще не было, и во время удаления клея серьезно пострадали настоящие ресницы актрисы.

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Наталье запомнился фильм «Морозко» еще и тем, что во время съемок она первый раз поцеловалась. Актрисе было только 15 лет, она в самом деле влюбилась в своего партнера по фильму Иванушку, которого играл Эдуард Изотов. Возможно, Эдуард и догадывался о чувствах своей юной партнерши, но женатый актер взаимностью коллеге не отвечал.

Зато исполнительница роли Марфушки Инна Чурикова (которая в фильме не любит свою сводную сестру Настеньку) стала Наталье Седых подругой. Чурикова даже возила девушку на прослушивание в театральное училище имени Щепкина, в котором училась сама. Инна надеялась, что талант Натальи покорит преподавателей и ее примут на курс. Однако мастерам актерского искусства совсем не понравился тихий невыразительный голос «Настеньки», и предложения учиться в театральном не последовало.

Как сложилась судьба актеров, сыгравших в сказке «Морозко»

Александр Роу снял все самые известные киносказки СССР. У него был десяток любимых актеров, которым он предлагал роли второго плана в каждой своем фильме. Большинство из них продолжили сотрудничество с великим режиссером и после «Морозко».

На главные роли Роу каждый раз ставил новых актеров, обычно не очень известных (лишь Седых сыграла главные роли в двух фильмах).

После «Морозко» Эдуард Изотов (Иванушка) и Наталья Седых (Настенька) стали настоящими звездами, но блестящей кинокарьеры никто из них не сделал — Наталья сознательно ушла из кино, а Эдуард попал в тюрьму.

Настенька — Наталья Седых

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Наталья с четырех лет успешно занималась фигурным катанием и уже в десять победила на первенстве Москвы, потом увлеклась балетом и оставила танцы на льду. Юным балеринам запрещено кататься на коньках и заниматься другими видами спорта, которые могут привести к травме. Наталья ослушалась и выступила на спортивном празднике, который транслировали по телевидению. Режиссер Александр Роу по телевизору увидел, как девушка танцует на льду, и понял, что нашел Настеньку для своей сказки.

Красавица с огромными глазами после выхода «Морозко» на большой экран стала настоящей знаменитостью, на нее посыпались предложения сняться в кино. Но Наталья училась в хореографическом училище, и из-за пропусков во время съемок ее могли отчислить. Седых снялась лишь в нескольких кинолентах, например, сказке Роу «Огонь, вода и … медные трубы», от других киноработ ей пришлось отказаться.

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После училища Наталья сфокусировалась на карьере балерины — сначала она танцевала в кордебалете Большого театра, потом стала солисткой и исполняла ведущие партии в «Спящей красавице», «Щелкунчике», «Анне Карениной». К ней по-прежнему поступали предложения сниматься в кино, но Седых отказывалась, она снова выбрала балет.

У балерины закрутился роман с композитором Виктором Лебедевым, который в то время был женат. Звезда не захотела быть просто любовницей, Лебедеву пришлось развестись и оформить с Натальей официальный брак. Это была очень странная семья — муж жил в Ленинграде и преподавал там в Академии Искусств, а жена жила в Москве и танцевала на сцене Большого театра.

Балерины часто отказываются от материнства, потому что во время беременности тело меняется и есть риск потерять форму и никогда не вернуться на сцену. Наталья рискнула своей карьерой и в 33 года родила сына Алексея.

Гостевой брак продержался десять лет, но в итоге распался. Однажды звезда «Морозко» приехала в гости к мужу без предупреждения и застала там другую женщину. Муж просил простить, начать все с чистого листа, но актриса подала на развод. После развода красавица заводила несколько романов, но семьи больше не создала.

Век балерины недолог, и в 42 Седых оставила балет и стала театральной актрисой, она прослужила в театре «У Никитских ворот» 16 лет. У Натальи появилось свободное время, она хотела снова сниматься в кино, но интересных предложений уже не было. Иногда она получала эпизодические роли, но ни одна из них не имела большого успеха.

В настоящее время Наталье Евгеньевне 75, она уже не работает и спокойно живет в Москве, иногда к ней из Петербурга приезжает ее сын. Ему уже за сорок, он работает на кафедре Академии Искусств в Санкт-Петербурге, свою семью пока не создал, внуков у актрисы нет.

Иван — Эдуард Изотов

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

После «Морозко» Эдуард стал знаменитым. Красавцу было только 28, о нем мечтали все девушки страны, казалось, его ждет много ролей героев-любовников. Но главных ролей в кино больше не было. Актер снялся во многих знаковых кинолентах («Мимино», «Семнадцать мгновений весны»), но лишь в ролях второго плана. Эдуард играл в театре, занимался дубляжом и озвучкой.

Изотова окружали влюбленные поклонницы, но он оказался хорошим семьянином — женился в 20 лет на своей однокурснице Инге Будкевич и прожил с ней вместе 24 года. Их дочь Вероника выросла в дружной любящей семье. Увы, но частые отлучки из дома во время съемок дали о себе знать — супруги отдалились друг от друга, Инга полюбила другого мужчину. Она честно рассказала обо всем мужу и подала на развод. Невероятно, но красавца Эдуарда Изотова, о котором мечтали миллионы женщин, его собственная жена разлюбила и бросила. Актер не стал ругаться и мстить, он согласился расстаться. Супруги развелись мирно и сохранили дружеские отношения даже после разрыва.

Эдуард недолго оставался один и через год женился второй раз на редакторе журнала «Фитиль» Ирине Ладыженской, актеру было больше сорока.

У второй жены Изотова имелась тысяча долларов, супруги попытались поменять их на рубли и достроить дачу. Об этом стало известно милиции. Сейчас доллары покупают и продают совершенно свободно, а в СССР по статье 88 уголовного кодекса за «спекуляцию валютными ценностями» грозило наказание от трех до восьми лет, могли и имущество конфисковать.

Все актерское сообщество понимало, что Изотов не заслужил тюремный срок — ведь не украл же он эти доллары. Письмо к властям в его защиту подписали известные актеры Николай Рыбников, Алла Ларионова, первая жена артиста Инга Будкевич. Увы, избежать наказания не получилось, и в 1983 Изотова и его супругу приговорили к минимальному сроку. Их отправили в тюрьму на три года.

В заключении здоровье актера пошатнулось. Через два года после выхода из тюрьмы звезду «Морозко» поразил первый инсульт, потом было еще пять, и в 2003 в возрасте 66 лет актер скончался.

Первая жена Эдуарда Инга Будкевич до сих пор винит в трагедии актера себя — если бы она не ушла тогда, катастрофы бы не случилось. Дочь Эдуарда Вероника Изотова в настоящее время уже бабушка — если бы актер не ушел из жизни так рано, сейчас бы он нянчил внуков.

Марфуша — Инна Чурикова

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Чурикова сыграла Марфушу в 20 лет, когда училась в театральном училище имени Щепкина. На пробах «Морозко» так старалась грызть орехи, что не жалела зубов и чуть не поломала их. Увидев себя на экране, Чурикова была поражена, какая же она некрасивая, у нее даже появились мысли оставить актерскую профессию, если уж ей так сильно не повезло с внешностью. К счастью, ее отговорили бросать театральное училище, и жизнь Чуриковой сложилась удачливее, чем у любого другого актера из сказки «Морозко».

Инна часто снималась в кино, сыграла главную роль в картинах «Васса», «Тот самый Мюнхгаузен», «Мать», «Идиот» и многих других. Помимо этого, Чурикова много лет служила в театре «Ленком», где тоже играла ведущие роли. Список наград народной артистки СССР Инны Чуриковой занимает целую страницу.

Личная жизнь актрисы сложилась так же хорошо, как и творческая судьба. Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов прожили в счастливом браке пять десятилетий и вырастили сына Ивана.

Иван снялся в кинофильме «Васса», когда ему было четыре, но дальнейшую судьбу с актерской профессией связать не захотел — слишком хорошо знал, что эта работа приносит не только аплодисменты. Иван нашел себя в ресторанном бизнесе. Сейчас ему немного за сорок, не женат, детей пока нет.

Инна Михайловна прожила долгую счастливую жизнь и умерла в 2023 в возрасте 79 лет из-за остановки сердца. Ирония судьбы — «Марфушка», которой в сказке не досталось ни жениха, ни богатства, в жизни получила и любящего мужа, и деньги, и славу.

Морозко — Александр Хвыля

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

У Александра Хвыли шведские корни, он родился в семье Брессем на территории нынешней Донецкой области еще во время правления Николая II. После революции началась украинизация, и будущий актер получил фамилию Хвыля (с украинского переводится как «волна»).

В «Морозко» Александр снялся в 59, это был его сорок восьмой кинофильм. Хвыля часто снимался и до, и после этой волшебной сказки, но почти всегда играл героев второго плана. После выхода «Морозко» он стал самым знаменитым Дедом Морозом, много лет вел главную елку страны в Кремле.

Красавец-актер был однолюбом — со своей женой Анной Хвыля он прожил в браке вместе всю жизнь, супруги вырастили дочь Инессу (она стать актрисой не захотела).

Александр Хвыля скончался в 1976-м в 71 год.

Отец Настеньки — Павел Павленко

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Актер родился в семье оперного певца, с 18 лет служил в театре имени Моссовета, Московском театре для детей.

Талантливый театральный актер свою первую небольшую роль в кино получил только в 44. Дебют состоялся как раз в киноленте «Морозко».

После сказки у Павла было еще несколько небольших ролей в кино — зицпредседатель Фунт в «Золотом теленке», сторож в клубе в «Двенадцати стульях». Павленко был больше театральным актером, чем телевизионным.

Он был женат, но детей в семье не было, и после смерти жены актер остался совсем один — роль старика в сказке «Морозко» не такая уж большая, чтобы запомниться людям надолго. В последние годы жизни его не навещали ни поклонники, ни друзья-актеры.

Точно даже неизвестно, когда Павла Павленко не стало — одни источники называют 1992, другие 1993, актеру было то ли 90, то ли 91.

Мачеха Настеньки — Вера Алтайская

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

В молодости актриса играла принцесс и красавиц-разлучниц (например, в мелодраме «Машенька»), но эти фильмы забылись. Наибольшую известность ей принесли роли злобных старух, которых она играла уже в зрелом возрасте. У Алтайской была интересная особенность — глаза разного цвета, правый карий, а левый серый. Когда она сердилась, смотреть в эти разноцветные глаза было в самом деле страшно, поэтому роли отрицательных персонажей ей удавались отлично.

После мачехи в «Морозко» Вера сыграла престарелую невесту Кощея в сказке «Огонь, вода и … медные трубы», кикимору в «Золотых рогах» и других отрицательных персонажей. Александр Роу снимал Алтайскую чуть ли не в каждом своем фильме, но других режиссеров она мало интересовала, и ее редко снимали даже в эпизодах.

Большую часть жизни Алтайская прожила одна. В молодости она вышла замуж за актера Алексея Консовского, в 22-летнем возрасте родила дочь Светлану. Брак двух актеров быстро распался, дочь по обоюдному желанию родителей осталась с отцом. Второго мужа у Алтайской так и не появилось.

Близкие Веры отмечали, что она была очень похожа на своих отрицательных персонажей — такая же склочная и острая на язык, могла обругать и обидеть без видимой причины.

Взрослая дочь мало общалась с матерью, ей был ближе воспитавший ее отец. Светлана родила сына, но и внук не сплотил семью.

Зрительской любви Вера Алтайская тоже не приобрела, ведь она в большинстве случаев играла отрицательных персонажей, поэтому актриса была очень одинокой.

Веры Алтайской не стало в 1978, она не дожила даже до своего 60-летия.

Баба Яга — Георгий Милляр

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Георгий родился в богатой семье французского инженера де Милье и дочери русского золотопромышленника. После революции отказался от аристократической французской фамилии и запомнился советским зрителям как Георгий Милляр — главная Баба Яга страны.

Александр Роу снимал Милляра почти в каждом своем фильме в роли Бабы Яги или Кощея. Гениальный артист каждый раз придумывал разный характер своим персонажам — иногда он копировал поведение своей сварливой старой соседки по коммунальной квартире, иногда искал вдохновение в других людях. Интересно, что Милляр много лет прожил вдвоем с матерью в коммунальной квартире, которая до революции принадлежала их семье полностью, но потом их уплотнили, хозяевам осталась лишь одна комнатка. Георгий был хорошо образованным человеком, свободно говорил на немецком и французском, его этому обучили гувернантки еще до революции.

После сказки «Морозко» актер снялся еще в 50 фильмах, но роли его были настолько маленькие, что часто фамилия Милляр даже не указывалась в титрах. Самых интересных персонажей актер снова играл у Александра Роу — Бабу-Ягу в «Золотых рогах», Чудо-Юдо в «Варваре-красе — длинной косе».

В преклонном возрасте актер наконец-то решился создать семью. Во время съемок в фильме «Варвара-краса» 65-летний актер женился на своей соседке по коммунальной квартире Марье Васильевне. Милляр соединил свою судьбу с сильной женщиной, в одиночку вырастившей троих детей. Жена была далека от актерской среды, но она всячески поддерживала мужа и ездила за ним на съемки. Взрослые дети тоже хорошо относились к отчиму, так что зрелые годы актер прожил в любящей семье. В его жизни все случалось как будто бы с опозданием, он и звание народного артиста РСФСР получил только на свое 85-летие, в 1988-м.

Милляр умер в 1993 в возрасте 89 лет, а последний фильм с его участием вышел в 1992 — актер до последних дней жизни сохранял ясность рассудка и крепкое здоровье.

Сказительница — Анастасия Зуева

Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Анастасия Платоновна родилась еще в XIX веке. В революционном 1917 вышла замуж в 20, родила своего единственного сына и назвала его Константином в честь Станиславского. Муж не разделял любви жены к театру, семья распалась, сын остался жить с отцом и редко встречался с матерью.

Анастасия второй раз вышла замуж в 35 за композитора Виктора Оранского, с которым и прожила вместе много лет. Актрису погубила ее доброта — она встретила на улице плачущую девушку, которая приехала из провинции поступать в театральный, провалила экзамен и не знала, куда идти. Зуева пригласила ее пожить к себе. Вскоре юная провинциалка соблазнила и увела из семьи мужа своей спасительницы.

Через год он вернулся обратно к Анастасии Зуевой с грудной дочкой на руках — любовница бросила его с их общим ребенком и увлеклась более перспективным мужчиной. Жена простила измену, приняла девочку и воспитывала ее как родную до тех пор, пока настоящая мать не заявила о своих правах и не отобрала дочь. Вот такой зигзаг судьбы — актриса оставила родного сына на воспитание бывшему мужу, а сама занималась чужой девочкой.

Зуева запомнилась зрителям в основном по ролям добрых старушек, на самом деле в молодости она была красивой женщиной — на гастролях в Японии в нее даже влюбился японский миллионер, получив отказ, не успокоился и целых девять лет забрасывал актрису любовными письмами.

Анастасия Зуева начала играть в театре в 30-летнем возрасте, и изначало была известна именно как театральная актиса. Ее талантом восхищались Максим Горький и Борис Пастернак. В 37 Зуева начала сниматься в кино, зрители запомнили ее по таким картинам, как «Живет такой парень», «Васек Трубачев и его товарищи». На момент съемок в «Морозко» 67-летняя Анастасия Платоновна была уже состоявшейся артисткой, известной на весь Советский Союз.

После «Морозко» Зуева не ушла на пенсию, а снялась еще в нескольких известных фильмах — «И снова Анискин», «Золотые рога». В своей последней работе — сказке «Там, на неведомых дорожках» — актриса сыграла в 85.

Анастасия Зуева скончалась в 1986 в 91 в Москве. Муж ушел из жизни на тридцать лет раньше, все это время она не позволяла хоронить урну с его прахом. Анастасия знала, что ее, как народную артистку СССР, похоронят на Новодевичьем кладбище, и хотела, чтобы у них с мужем была общая могила. Вот так сильно она любила своего мужчину, что не хотела с ним расставаться даже после смерти. Ее желание было исполнено.