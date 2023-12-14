Кожевникова против суррогатного материнства: «Детей не покупают, это не товар»

Звезда сериала «Универ» стала мамой в четвертый раз минувшей осенью. Пары, которым детей рожают посторонние женщины, считает она, пытаются обмануть природу.

Актриса Мария Кожевникова выступила решительно против суррогатного материнства. В личном блоге звезда сериала «Универ» заявила, что пары, обращающиеся к посторонним женщинам, чтобы те родили им детей, пытаются обмануть природу и идут против единственно верного — естественного — порядка вещей. По мнению 39-летней знаменитости, практика, которая становится все популярнее в России, потенциально опасна для будущего всего человечества.

«И когда человек пытается обойти и обмануть природу, которая умнее нас, очевидно, ни к чему хорошему это не приведет», — уверена Кожевникова.

Артистка родила своему мужу Евгению Васильеву четверых детей. У пары подрастают три сына, пол самого младшего, он появился на свет минувшей осенью, пока не раскрыт. Однако поклонники, разглядевшие бирку роддома на фотографиях знаменитости, уже заключили — снова мальчик. Кожевникова с супругом венчаны в церкви, они придерживаются традиционных семейных ценностей, всех наследников актриса выносила сама. Тех, кто отказывается от этого опыта по любым причинам, многодетная мама категорически осуждает.

Суррогатное материнство стало выходом для пар, которым недоступно родительство по медицинским причинам, а также тех, кто не готов к усыновлению. Не только голливудские артисты прибегают к помощи сурмам, российские знаменитости также обращаются к ним. Не все готовы обсуждать подобные вопросы с прессой, но известных случаев немало. Ни человека, который считает своим рожденного посторонней женщиной ребенка, ни самих женщин, отдающих детей за вознаграждение (немалое, между прочим), Кожевникова не понимает.

«Детей не покупают. Это не товар. Это божий промысел, чудо», — говорит актриса.

Кожевникова подчеркнула, что они с мужем ни разу не устраивали гендер-пати. У супругов своя философия: они полагают, что в некоей «небесной канцелярии» знают, кого отправлять на Землю к определенным родителям. Души с небес находят себе дом, а мама и папа принимают свой дар. Артистка уверена, что там, сверху, виднее.

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