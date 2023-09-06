Как удалось выносить? Почему все удивляются ребенку Анастасии Калашниковой

На премьере комедии «Праздники» актриса впервые рассказала о новорожденном сыне.

Актриса Анастасия Калашникова заявила, что в роддоме все удивлялись тому, как ей удалось выносить сына-богатыря — новорожденный малыш весил почти пять килограммов. Об этом сообщает издание KP.RU.

«Я родила огромного сына весом почти 4,6 килограмма! Богатырь! В роддоме все удивлялись, как мне удалось его выносить. Живот у меня был немаленький, но не сказать, что огромный. Каким-то образом он там очень компактно поместился», — раскрыла звезда.

Для артистки это первый ребенок — по ее словам, на первом этапе материнства ей все понравилось. Теперь жизнь Калашниковой изменилась, и поэтому в будущем ей, возможно, придется планировать декретный отпуск.

«С ролью мамы мне еще только предстоит познакомиться. Пока что мне все нравится. Я даже высыпаюсь и постепенно прихожу в себя. Муж, конечно, помогает, когда не на работе», — отметила знаменитость.

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