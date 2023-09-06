Как удалось выносить? Почему все удивляются ребенку Анастасии Калашниковой

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 30 0

Актриса Калашникова рассказала об удивлении людей из-за ее сына-богатыря

Как удалось выносить? Почему все удивляются ребенку Анастасии Калашниковой

Фото: Кадр из сериала «Счастье можно дарить», 2018г.

Читайте нас в: Дзен Новости

На премьере комедии «Праздники» актриса впервые рассказала о новорожденном сыне.

Актриса Анастасия Калашникова заявила, что в роддоме все удивлялись тому, как ей удалось выносить сына-богатыря — новорожденный малыш весил почти пять килограммов. Об этом сообщает издание KP.RU.

«Я родила огромного сына весом почти 4,6 килограмма! Богатырь! В роддоме все удивлялись, как мне удалось его выносить. Живот у меня был немаленький, но не сказать, что огромный. Каким-то образом он там очень компактно поместился», — раскрыла звезда.

Для артистки это первый ребенок — по ее словам, на первом этапе материнства ей все понравилось. Теперь жизнь Калашниковой изменилась, и поэтому в будущем ей, возможно, придется планировать декретный отпуск.

«С ролью мамы мне еще только предстоит познакомиться. Пока что мне все нравится. Я даже высыпаюсь и постепенно прихожу в себя. Муж, конечно, помогает, когда не на работе», — отметила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка.

 

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:43
«Мы обеспокоены»: ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном
22:27
В США определились с победителем конфликта на Украине
22:11
Источник инфекций: раскрыты неожиданные опасности ношения челки
21:55
США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
21:39
Как удалось выносить? Почему все удивляются ребенку Анастасии Калашниковой
21:23
Машины уносит в море: рекордные ливни обрушились на Турцию и Грецию

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
«Без пяти минут взрослая девушка»: чем грозит Борисовой расставании с дочерью на месяц
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России