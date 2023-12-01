Тушили несколько часов: в Ростове-на-Дону сгорел крупный рынок

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В Ростове-на-Дону сгорел крупный рынок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кадры с места крупного пожара поражают всех — и местных жителей, и других граждан страны.

Крупный пожар тушат в эти минуты в Ростове-на-Дону.

Огонь вспыхнул на одном из местных рынков, неподалеку от жилых домов. Пламя распространялось с такой скоростью, что очень быстро охватило все павильоны с товарами на миллионы рублей. С места события репортаж корреспондента «Известий» Бориса Карягина.

Этот столб дыма и мощное пламя было видно за несколько километров от вещевого рынка. Гореть «Темерник» начал около девяти вечера. Жители близлежащих домов испугались не на шутку.

Огонь распространялся очень быстро. Спустя считанные часы после первых сообщений о пожаре, пламя охватило четыре тысячи квадратов.

Продавцы, пытаясь спасти хотя бы часть товара, бросались в полыхающие павильоны.

Люди свои вещи выносят — кто, например, на тележках или вручную. Сгружают все вот в такие импровизированные кучи вещей.

Чтобы избежать жертв, сдерживать владельцев павильонов пришлось полицейским — вокруг выставили оцепление.

Это второй пожар за день на одном и том же рынке. С первым удалось оперативно справиться. Второе возгорание поддавалось с трудом. Локализовать его удалось лишь спустя четыре часа.

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