Путин: российская экономика достаточно прочна, чтобы уверенно идти вперед

Российская экономика достаточно прочна, чтобы уверенно идти вперед, а стабильность страны обеспечена высокой консолидацией в обществе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках подведения итогов года.

«Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед», — прокомментировал президент.

Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар, нанесенный западными санкциями, и продолжает справляться со всеми ограничениями.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

На «Итоги года» приглашены российские журналисты и простые граждане со всех регионов, а также аккредитованные сотрудники иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что стартовала трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.