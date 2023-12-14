Путин: российская экономика достаточно прочна, чтобы уверенно идти вперед

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Консолидация населения страны сейчас крайне высока, отметил глава государства.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Российская экономика достаточно прочна, чтобы уверенно идти вперед, а стабильность страны обеспечена высокой консолидацией в обществе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках подведения итогов года.

«Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед», — прокомментировал президент.

Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар, нанесенный западными санкциями, и продолжает справляться со всеми ограничениями.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

На «Итоги года» приглашены российские журналисты и простые граждане со всех регионов, а также аккредитованные сотрудники иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что стартовала трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

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