Синие, желтые, красные: чем полезен «разноцветный» рацион

Каким продуктам стоит отдавать предпочтение?

Здоровый и правильный рацион должен быть «разноцветным» и включать фрукты, овощи и ягоды. Об этом изданию NEWS.ru заявила диетолог Ольга Лушникова.

По мнению специалиста, меню при здоровом питании должно быть «разноцветным». В частности, люди должны есть продукты семи разных цветов — они снабжают организм необходимыми полезными веществами и микроэлементами.

«Включайте в каждый прием пищи разноцветные: желтые, зеленые, синие, фиолетовые, красные, оранжевые, белые овощи, фрукты, ягоды. Чем больше разнообразие цветов, тем лучше, тем больше важных полезных веществ, витаминов, минералов поступит в организм, также включайте в рацион рыбу хотя бы два раза в неделю», — объяснила эксперт.

Она рекомендовала покупать хлебобулочные и макаронные изделия из цельных злаков, а каши быстрого приготовления заменить крупами. В них содержится больше пищевых волокон, которые нужны для нормальной работы органов пищеварительной системы.

Ранее 5-tv.ru писал, как отказ от конкретных продуктов губит здоровье.