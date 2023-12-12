«Меня настигла клиническая смерть»: как отказ от конкретных продуктов губит здоровье

Расстройства пищевого поведения вызывают самые разные причины. Последствия этих заболеваний могут оказаться фатальными.

От анорексии умирает больше людей, чем от любого другого психического расстройства.

Как в погоне за красотой девушки оказываются на грани жизни и смерти? Что может послужить причиной отказа от еды? Как модные системы питания сказываются на здоровье? Что едят артисты, для которых любой лишний килограмм становится настоящей проблемой? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое анорексия: типы заболевания

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Анорексия — это разновидность расстройства пищевого поведения. В основе развития болезни лежит намеренный отказ от приема пищи на фоне недовольства собственным телом. На последней стадии заболевания человек теряет значительную часть жировой и мышечной масс. Возникает высокий риск летального исхода.

Врачи делят анорексию на два основных типа: атипичную и нервную.

«При нервной анорексии пациент не может сохранять необходимую ему массу тела. При атипичной нервной анорексии зачастую мы говорим про то, что такая способность у человека сохраняется. Однако же он, тем не менее, испытывает страх перед едой, испытывает массу неприятных чувств после еды, угрызения совести, иногда серьезную ненависть к телу», — объяснила врач-психиатр Анна Коршунова.

Что приводит к отказу от еды

Одной из самых распространенных причин отказа от еды психиатры называют жестокость и травлю со стороны сверстников. Именно с такой проблемой Маргарита Поникарова столкнулась в подростковом возрасте.

«Мало того, что мне на спорте сразу же начали говорить, что ты больше не соответствуешь, тебе нужно худеть. Так еще я приехала в школу, и меня начали очень сильно буллить за это», — рассказала она.

«Важно понимать, что сначала меняется не еда. Сначала появляется внутреннее напряжение. Сначала появляются навязчивые вопросы о том, насколько я хорош внешне, внутренне», — уточнила врач-психиатр Анна Коршунова.

Нередко ребенок старается скрыть от родителей свои проблемы и просто делает вид, что нормально питается.

«Дальше я узнала про булимию. Я поняла, что нужно есть. Но при этом я хотела худеть. И поэтому я ела и потом обратно вызывала рвоту. У меня начали выпадать волосы. У меня начали выпадать ногти. Они начали слоиться. У меня тело стало максимально вялым, максимально дряблым. Мне было тяжело вставать с кровати. У меня начали выпадать зубы», — перечислила Маргарита Поникарова.

Общественный деятель Мария Кохно столкнулась с анорексией на фоне измены супруга. Девушка пережила серьезное психологическое потрясение.

«Приехала с гастролей и увидела мужа в постели с другой женщиной. Она была очень высокая, брюнетка, очень худая. И я прям помню этот момент, когда я смотрю на нее, она выходит из моей кровати, из моей постели. И в тот момент у меня все сломалось», — поделилась Кохно.

Мария начала искать проблему в себе. Точнее, в своем внешнем виде.

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«И с этого момента я придумала себе диету. Утром это было два белка без желтка. Днем это был салат из тунца без масла и помидорка. И вечером — один фрукт», — рассказала общественный деятель.

Вот только последствия такой диеты оказались куда страшнее развода.

«Меня настигла клиническая смерть. То есть у меня остановилось сердце. Вес был критический для меня. Это 26 килограммов», — уточнила Мария Кохно.

Врачам удалось ее спасти. Диагноз, который поставили Марии, — анорексия.

Анастасия Волочкова всю свою жизнь сидит на диете.

«Салатные листья. И вечером это два вареных яйца в смятку. Я стройная. У меня просто на самом деле такое тело мощное, которому позавидует любая женщина в 20 лет. Но дело-то не в том, чтобы быть худого телосложения, а в том, чтобы была подтянутость мышц. А для этого, мои золотые, нужно ******** в балетном зале по три с половиной часа каждый день на пуантах», — объяснила балерина.

Быть в такой форме Анастасию Волочкову обязывает профессия. Но некоторые люди придерживаются особого питания не ради балетной труппы, спортивных рекордов или подиума.

Как сказывается на здоровье длительный отказ от важных продуктов

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Приверженец сыроедения Олег Чайка согласился на полноценный чек-ап.

«Когда я захотел стать сыроедом, точнее, получилось, что я стал переходить на это питание, я уже 25 лет был веганом. Я ел исключительно растительную пищу и к веганству пришел из любви к животным», — поделился сыроед.

Он прошел проверку организма у специалиста, чтобы выяснить, как его подход к питанию отразился на здоровье.

«Давление 136 на 101, пульс 68. Сейчас немного повышено у вас давление. Вы дома давление проверяете? Какие цифры?» — задала вопросы эндокринолог Нина Белозерская.

«Обычно где-то 120 на 90», — ответил Олег Чайка.

На первый взгляд, серьезных опасений его состояние здоровья не вызвало. Но врач настоял на расширенном обследовании.

«Сдать анализы крови, особенно на исключение дефицитов тех микроэлементов, которые содержатся в продуктах животного происхождения», — сказала врач Белозерская.

Олег отправился в частную лабораторию. Результат анализа крови мужчину неприятно удивил.

«Есть серьезное занижение одного из показателей (витамин B12). Собственно, его недостача. Такие низкие значения зачастую приводят к анемии, к остеопорозу, к параличу», — уточнил терапевт Алексей Головин.

Недостаток важных микроэлементов — следствие ограниченного рациона. Специалисты настоятельно не рекомендуют придерживаться жесткой системы питания в течение длительного времени. Но даже за короткий срок можно серьезно подорвать здоровье, поэтому худеть советуют только под наблюдением врача.