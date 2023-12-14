Умер главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев

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Рита Миронова
Рита Миронова 37 0

Под его руководством оркестр был удостоен звания «академический», который имеют лишь четыре коллектива подобного жанра в России.

Умер главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев

Фото: министерство культуры Новосибирской области

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В возрасте 83 лет умер народный артист России Владимир Гусев. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Владимир Поликарпович был художественным руководителем и главным дирижером Русского академического оркестра, а также Почетным гражданином Новосибирской области. Работе в оркестре он посвятил более полувека.

За это время в репертуаре оркестра появилось более пяти тысяч произведений, часть из которых написали сибирские композиторы. Также под руководством Гусева оркестр был удостоен звания «академический», который имеют лишь четыре коллектива подобного жанра в России.

«Владимир Поликарпович внес весомый вклад в развитие культуры Новосибирской области. Его уход из жизни стал невосполнимой потерей для каждого, кто ценит искусство», — написал губернатор региона в своем Telegram-канале.

О причине смерти 83-летнего Владимира Гусева не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти одного из самых известных мимов России.

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