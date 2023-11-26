Учился у Марселя Марсо: в Петербурге умер один из самых известных мимов РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Умер руководитель петербургского театра «Маска» Сергей Овсянников

Учился у Марселя Марсо: в Петербурге умер один из самых известных мимов РФ

Фото: ВКонтакте / МиМинор театр игровой пластики (СПб) / mi_minor

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Он также был художественным руководителем театра «Маска».

В Санкт-Петербурге ушел из жизни один из самых известных мимов РФ Сергей Овсянников. Об этом сообщает пресс-служба театра игровой пластики «МиМинор».

«Ушел из жизни Сергей Овсянников, режиссер, педагог по пантомиме, автор книги „Зрелищность и выразительность театрализованного представления и спектакля“, художественный руководитель театра „Маска“, в прошлом мим и актер Ленинградской студии пантомимы при ДК Первой Пятилетки (под руководством Григория Гуревича)», — опубликовал театр.

Кроме того, труппа также выразила соболезнования всем родным и друзьям маэстро.

Он учился пантомиме у самого Марселя Марсо в 1973 году, а спустя пять лет основал знаменитый в Ленинграде театр «Маска», который участвует в городских праздниках культурной столицы. Кроме того, Овсянников также преподавал в Институте культуры в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что названы предварительные дата и место прощания с актрисой Наталией Дмитриевой.

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