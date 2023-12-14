Беда настигла вернувшуюся в Россию Орбакайте прямо на сцене

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 1 131 0

Кристина Орбакайте порадовалась удобной сцене на новогоднем концерте

Беда настигла вернувшуюся в Россию Орбакайте прямо на сцене

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Ранее артистку не устроила сцена на «Песне года».

Как известно, эстрадная певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию. Сейчас она активно снимается в различных новогодних шоу и выступает на праздничных мероприятиях. Однако недавно со звездой случился неприятный инцидент: исполнительница была недовольна качеством сцены на «Песне года». И тому была причина. MK.RU рассказал, что сейчас все изменилось.

Как ранее пожаловалась певица, пол на сцене был слишком скользким, и она «едва не упала». На недавнем же концерте «Наш Новый год» Орбакайте все устроило.

«Сегодня было не скользко, вообще не скользко! На сцене было прекрасно!», — заверила звезда.

На мероприятии Кристина выступила с Игорем Николаевым в дуэте. А за кулисами исполнительница с удовольствием общалась с самыми маленькими участниками шоу, которые были рады сфотографироваться с певицей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Игоря Николаева впервые выступила на большой сцене.

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