«Что вы хотите?!» — болеющая Лера Кудрявцева обрушилась на поклонников
Лера Кудрявцева потребовала оставить ее в покое на время болезни
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Телеведущая возмущена навязчивостью, с которой некоторые пытаются выяснить подробности ее самочувствия.
Лера Кудрявцева возмущена навязчивостью, с которой ее знакомые и поклонники пытаются выяснить подробности ее болезни. Скриншот гневного сообщения опубликовало издание dni.ru.
Знаменитость должна была вести «Песню года» в Минске, но почувствовала недомогание и обратилась за помощью к медикам. Артистку госпитализировали в одну из местных больниц, а в СМИ просочилась информация о состоянии ее здоровья. После этого знакомые и просто неравнодушные люди буквально завалили телеведущую сообщениями, где справлялись о ее самочувствии, а некоторые напрямую звонили, чтобы уточнить, что с ней происходит.
Это и вывело Леру Кудрявцеву из себя. Не слишком выбирая выражения, болеющая звезда обрушилась на поклонников с критикой, задавая, впрочем, вполне логичные вопросы.
«Что вы хотите, чтобы я с температурой 39, с дикой слабостью отвечала?» — уточнила Кудрявцева.
Знаменитость призвала оставить ее в покое, по крайней мере, на время болезни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о состоянии госпитализированной Кудрявцевой.
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