Как очистить вареную картошку за секунду: бабушкин метод

Способ, проверенный годами, станет верным помощником в быту.

Вареная картошка используется во многих блюдах. Не всегда есть желание чистить ее перед варкой. А приготовленные «в мундире» овощи нелегко освободить от кожуры. Простой, но хитрый способ, который позволит без особых усилий справиться с задачей, использовали наши бабушки. О нем рассказал портал utro.ru.

Отмечается, что перед тем как отправить клубни в кастрюлю, следует разрезать по середине картофелины. При этом необязательно делать ровные надрезы, надо соединить начало и конец разреза.

Незадолго до окончания варки нужно налить в тару ледяную воду. Охладить ее можно с помощью кубиков льда. Оставив кастрюлю на плите, достаньте ложкой либо шумовкой одну картофелину и бросьте в подготовленную миску с холодной жидкостью.

После чего нужно подождать примерно десять секунд, затем достать и нажать на края клубня. Так кожура снимется очень быстро.

Внутри картошка будет горячей, так что пробовать ее сразу не рекомендуется, чтобы не обжечься.

Данный метод эффективен и при чистке помидоров. Овощи легко чистятся за счет перепада температур.

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