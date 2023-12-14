«Имейте в виду»: на Украине пришли в ярость из-за вопроса о ВСУ

Украинский чиновник попытался оправдаться, что планы строить на поле боя невозможно.

Сегодня невозможно такое, чтобы в зоне вооруженного конфликта все шло по плану. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов на YouTube-канале Radio NV.

Он разозлился, когда услышал вопрос о том, почему план контрнаступления ВСУ провалился.

«Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану <…> в жизни такого не бывает», — сказал Данилов.

Данилов подчеркнул, что боевые действия для Вооруженных сил Украины идут крайне сложно, а российские войска превосходят их по различным параметрам.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ начали устанавливать «зубы дракона» на северной границе.