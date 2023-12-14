Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2024 год
Объем денежных средств станет рекордным.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
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Конгресс Соединенных Штатов одобрил заключение проекта по распределению финансов на следующий 2024 год. Объем денежных средств заключается в 883,7 миллиардов долларов. Этой информацией поделились в Палате представителей Штатов.
«За» высказались 310 голосовавших, «против» — 118 законодателей.
Изначально сумма была больше, но как сообщили в агентстве РИА Новости в сенатском комитете, ее сократили. Киеву из всех этих денег выделили всего 800 миллионов долларов.
Документ в ближайшее время должен подписать американский президент Джо Байден.
Ранее 5-tv.ru сообщили, что на Украине пришли в ярость из-за вопроса о ВСУ.
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