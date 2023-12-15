Что из себя представляет состав иностранных наемников ВСУ

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 85 0

Андрей Марочко: в состав наемников ВСУ входят представители самых разных стран

Что из себя представляет состав иностранных наемников ВСУ

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

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Тема:
Спецоперация

В «красной зоне» иностранные представители получали до трех тысяч долларов в сутки.

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент находятся порядка 12-15 тысяч иностранных наемников. О том, кто входит в их ряды, рассказал URA.RU Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке.

По словам собеседника, в зоне проведения специальной военной операции со стороны украинских боевиков присутствуют представители национальных, радикальных и «освободительных» движений. В состав ВСУ входят наемники из африканских стран, государств Ближнего Востока, а также из стран НАТО.

Как отметил Марочко, большинство иностранных представителей частных военных компаний было перенаправлено в Сектор Газа в помощь Израилю, поэтому их численность в зоне СВО значительно изменилась.

«Кто сейчас именно остался, не уехал в Сектор Газа, — это прежде всего националистические радикальные движения со всего мира — это ИГИЛ (организация признана террористической, запрещена в РФ) и другие запрещенные организации. Освободительные, так называемые, движения», — объяснил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке.

Кроме того, в числе иностранных наемников также присутствуют белорусские представители, грузинский легион и представители из РФ, спонсируемые Западом и придерживающиеся радикальных взглядов, рассказал специалист. По данным, они получали до трех тысяч долларов в сутки в «красной зоне» с начала СВО.

«Полтора года назад очень активно велась вербовочная работа. Это ни украинские власти не скрывали, ни их хозяева на Западе. И такие „солдаты удачи“ приехали со всего земного шара воевать с русскими. Большой мотивацией для них был, конечно, заработок», — считает Андрей Марочко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю.

Тема:
Спецоперация
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