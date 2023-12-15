«Роль второго плана»: почему Тимур Батрутдинов перестал работать с Харламовым

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 36 0

Тимур Батрутдинов предпочел сосредоточиться на сольной карьере

«Роль второго плана»: почему Тимур Батрутдинов перестал работать с Харламовым

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

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Артист признался, что планирует запуск нового шоу.

Знаменитый шоумен Тимур Батрутдинов долгое время совместно с Гариком Харламовым участвовал в съемках популярной телепередачи Comedy Club. Позже пути юмористического дуэта разошлись, а Тимур сосредоточился на сольной карьере. Как признался комик в беседе с «ОК!», одному ему работать намного выигрышнее и приятнее.

Артист рассказал, что в дуэте с Харламовым чувствовал себя на заднем плане, где ему была отведена «второстепенная роль». Именно поэтому шоумен стал задумываться, что сам прекрасно может справиться с «седлом» ведущего.

«В нашем дуэте с Гариком Харламовым в Comedy Club у меня была обозначена роль второго плана, „Оскары“ уже были распределены изначально. Но постепенно я начал задавать себе вопрос, а чего это я не ведущий, я же могу», — поделился Тимур.

Теперь Comedy Club ведут Гарик Харламов и Павел Воля, а комик выступает с сольными юмористическими миниатюрами.

Кроме того, по словам Батрутдинова, в новом году артиста может ждать большое развитие в творческой деятельности. Скорее всего, он станет ведущим нового шоу, «движок» которого ему очень нравится. Деталей Тимур пока раскрыть не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему брак Харламова и Асмус был обречен.

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