«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты во вьетнамский Хошимин

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы во вьетнамский Хошимин. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В один из популярных городов Вьетнама можно будет улететь из России уже с 31 января 2024 года. Именно из Хошимина туристы могут добраться до таких пляжных городов как Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок

«Аэрофлот» планирует отправлять рейсы с туристами два раза в неделю.

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