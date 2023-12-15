«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты во вьетнамский Хошимин

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Когда из России отправится первый рейс?

«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты во вьетнамский Хошимин

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы во вьетнамский Хошимин. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В один из популярных городов Вьетнама можно будет улететь из России уже с 31 января 2024 года. Именно из Хошимина туристы могут добраться до таких пляжных городов как Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок

«Аэрофлот» планирует отправлять рейсы с туристами два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, что с наступлением холодов вопрос, где отдохнуть в декабре, вновь становится популярен. Хотя срочные задачи на работе, которые нужно закрыть перед Новым годом, никто не отменял, это вовсе не повод откладывать жизнь и отказываться от новых эмоций.

5-tv.ru собрал ТОП-5 мест для идеального отпуска в декабре.

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